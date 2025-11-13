News Ubisoft
Ubisoft suspend sa cotation en Bourse et retarde ses résultats : une nouvelle zone de turbulences pour l’éditeur
Ubisoft reporte ses résultats semestriels à la dernière minute et demande la suspension de son titre en Bourse : ce geste rare relance les spéculations autour de l’avenir du groupe.News
Ubisoft traverse décidément une période délicate. L’éditeur français a surpris tout le secteur en annonçant le report de la publication de ses résultats semestriels, initialement prévus le 13 novembre, et en demandant la suspension immédiate de la cotation de son action sur Euronext. Cette décision, aussi exceptionnelle que rare, a immédiatement suscité une vive inquiétude.
En effet, le choix d’interrompre la cotation d'une action reste rare pour une entreprise, surtout de cette taille. Pour certains analystes, comme Daniel Ahmad de Niko Partners, ce type de mesure pourrait précéder une « annonce majeure », sans qu’on sache encore si elle serait positive ou non pour le groupe. Ces derniers mois, Ubisoft a essayé de redresser la barre, avec l'aide du chinois Tencent notamment par la création d'une filiale commune dans laquelle le géant chinois a investi 1.12 milliards d'euros.
L’entreprise mène par ailleurs un vaste plan de réduction des coûts depuis 2023, entraînant plus de 2000 départs et la fermeture de plusieurs studios internationaux. En octobre, un plan de départs volontaires a de nouveau été lancé, touchant notamment les équipes suédoises ayant travaillé sur Star Wars Outlaws dont une version Switch 2 est sortie depuis quelques semaines seulement.
Cette restructuration intervient alors que Tencent, déjà actionnaire de longue date, a renforcé son implication dans certaines activités de l’éditeur. D'autres annonces pourraient-elles être faites dans la perspective de ce report dans l'annonce des résultats du premier éditeur français ?
Si Ubisoft évoque un simple délai technique, le caractère inhabituel de la procédure n'est pas sans susciter des questions. Acquisition partielle ? Vente d’actifs ? Mauvaise surprise comptable ? Nouvelle stratégie industrielle en cours de finalisation avec un partenaire à révéler ? Tout reste pour l’instant hypothétique.
Sources : France Info, VGC, Reuters, Eurogamer, Kotaku
Un report de dernière minute qui interrogeDans un bref communiqué, Ubisoft a indiqué avoir sollicité auprès d’Euronext la suspension de la cotation de ses actions et obligations dès l’ouverture des marchés le 14 novembre, et ce jusqu’à la diffusion de ses comptes « dans les prochains jours ». Aucun motif précis n’a été communiqué publiquement, cela laisse planer un certain flou et une chose est sûre : les investisseurs ont horreur du flou.
Selon un e-mail interne envoyé aux salariés, le directeur financier Frédérick Duguet évoque la nécessité d’« un délai supplémentaire pour finaliser la clôture du semestre », tout en assurant que la suspension vise à « limiter les spéculations inutiles et la volatilité ». Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve l'éditeur depuis près de deux ans, c'était peut-être une bonne décision, même si on peut se demander pour quelles raisons les résultats n'ont pu être présentés dans les temps.
Le cours de bourse d'Ubisoft depuis 5 ans (source : Google Finance)
Une situation financière fragilisée depuis plusieurs annéesCet épisode s’inscrit dans une série de difficultés traversées par Ubisoft depuis plusieurs années. Les lancements mitigés de jeux comme Skull and Bones ou encore l’arrêt prématuré de XDefiant ont érodé la confiance des investisseurs, tandis que l’action a perdu près de 50% de sa valeur depuis le début de l’année.
Une réorganisation profonde en coursUbisoft poursuit également une transformation structurelle importante, avec la création de nouvelles entités internes centrées sur ses marques les plus fortes : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Plus de 2 300 employés ont été regroupés dans une première filiale opérationnelle créée début octobre, dans un modèle organisationnel baptisé « Creative Houses ».
