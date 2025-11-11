Test de Mort sur le Nil : une enquête de haut vol

Menez l’enquête

Mais il reste un élément à prendre en compte : la fluidité. Et malgré un travail important sur le rendu graphique, le jeu souffre de quelques moments frustrants de chargement. Ouvrir une porte pourrait vous bloquer quelques secondes avec votre personnage qui attend et la roue de chargement affichée en bas de l’écran. Il ne sera pas non plus rare de la voir apparaître alors que vous essayez de sélectionner un élément, ou de parler à un personnage.



Ces temps de chargement viennent casser le rythme de votre enquête, car ils sont parfois longs. Ce qui est dommage. Pour le reste, certaines énigmes environnementales ou écrans de déductions manquent de précisions. Il sera alors plus intéressant de naviguer à l’intérieur avec les flèches, plutôt qu’avec le joystick qui peut rendre les choses compliquées du fait de son manque de précision.

Mort sur le Nil est un roman d’Agatha Christie, publié en 1937 aux Royaumes-Unis (et l’année d’après aux USA). Le roman raconte la rencontre entre Hercule Poirot et Linnet Doyle à Assouan, en Egypte. Cette dernière est en lune de miel, mais menacée et poursuivie par Jacqueline de Bellemont, ex-fiancée du mari de Linnet qui veut se venger. Si le roman se déroule dans les années 30, années de sa publication, le jeu vidéo s’éloigne de cette temporalité pour nous proposer autre chose. Jouer avec l’histoire, mais aussi avec l’époque, tel est le parti pris de cette adaptation.Dans ce jeu vidéo, donc, nous voilà plongé dans les années 70, avec son esthétique flashy, ses formes rondes rouges, oranges et jaunes. Pantalons patte d’eph’ et boule à facettes seront donc de la partie pour un récit qui se veut dans la droite lignée du matériel d’origine. Au global, l’adaptation est fidèle.Mais on voit apparaître de nouveaux personnages qui viennent moderniser le récit, comme Jane Royce, détective privée elle aussi, qui ajoute une touche féminine et surtout une autre façon d’enquêter. Avec elle, exit le flegme belge de nore Poirot et bonjour aux méthodes un peu moins orthodoxe et aux mini-jeux de crochetage par exemple.L’histoire reste sensiblement la même et vous y prendrez plus plaisir à la découvrir sans rien en savoir. Tout simplement parce qu’une grande partie du gameplay se base sur vos déductions, sur la collecte d’informations et sur comment les découvrir.Le premier chapitre sert de tutoriel. Dans une boite de nuit, vous, Hercule Poirot, allez tout à la fois faire la connaissance de Jane Royce que vous incarnerez plus tard ; enquêter sur un vol de bague ; prendre en main les premiers outils de déductions à votre disposition. Malgré un côté foisonnant, le gameplay s’avère plutôt intuitif pour qui a l’habitude des jeux d’enquêtes.Avant de vous le détailler, sachez qu’il existe trois niveaux de difficultés (à sélectionner à partir de l’enquête suivant le tuto). Vous pouvez ainsi jouer en “facile”, le jeu vous dirigeant un peu dans vos explorations. En “moyen” qui offre une expérience de jeu équilibrée entre puzzle, déductions et informations à collecter. En “difficile”, où cette fois le jeu vous laisse vous débrouiller jusque dans l’exploration.Pour ce test, nous avons opté pour le mode moyen et son expérience de jeux équilibrant puzzle et déductions. Revenons au tuto. Vous y incarnez donc Poirot et allez pouvoir vous balader dans la boite de nuit. A l’intérieur, vous allez découvrir dans un premier temps les collectibles disponibles dans chaque chapitre : des vinyles dorés et des trophés en forme de moustache dorés. N’est pas Poirot et son illustre moustache qui veut !Concernant l’enquête, celle-ci se fait en plusieurs étapes. Vous allez pouvoir explorer, discuter avec de nombreux personnages, aborder des sujets en lien avec l’enquête ou simplement “Papoter”. Cette option vous permet d’en savoir un peu plus sur la situation ou les personnages et possède elle aussi son intérêt.Car vous disposez, en appuyant sur -, d’une fiche par personnage… à remplir vous-mêmes ! Nom, prénom, métier, liens avec d’autres protagonistes et même “secret” sont autant d’éléments à trouver au fur et à mesure du jeu pour dresser une carte complète du personnage. Le système est d’ailleurs intéressant car il demande de faire particulièrement attention aux détails, d’enquêter réellement pour trouver les noms et prénoms de chacun, de ne pas se laisser leurrer par des liens de parentés ou par des non-dits de certains personnages.Seul bémol à ce système de déduction des personnages : certains puzzles de déductions, que nous verrons après, vous spoile largement la résolution de ces déductions et c’est bien dommage. Avec X (ou avec les gâchettes quand vous êtes déjà dans l’un des menus), vous pouvez donc avoir accès à une gigantesque mind map qui se met à jour en fonction de vos discussions. Vous y trouverez des mystères, des éléments de déductions et des liens à faire, ainsi que des puzzles à résoudre.La mind map permet de classer et de ranger les mystères, surtout lorsque le chapitre en possède plusieurs. Tout s'y fait assez simplement : on sélectionne un item, on peut cliquer dessus pour le visualiser. Il y a tout un code couleur qui permet de s'y retrouver facilement.En gris les informations que vous avez récolté, en violet vos déductions qui demandent encore à être associées ou complétées… En vert ce qui est déjà fait et en jaune les puzzles à résoudre. Ceux-ci sont intéressants, ils demandent de nombreuses choses : le placement des protagonistes au moment d’un vol, de sélectionner les 3/4/5 personnes pouvant commettre le vol parmi la liste de tout le monde…Le hic c’est que les puzzles du genre “sélectionner dans cette liste” vous spoile le nom complet de nombreux personnages, parfois de certains que vous n’avez pas encore rencontré, ou de certains dont vous n’avez pas encore le nom complet. C’est dommage (encore que ça peut vous aider à corriger vos fiches avec quelques screenshots).Parfois, pour faire vos déductions, vous devrez résoudre des puzzles environnementaux, découvrir des coffres cachés, bien regarder tout autour de vous, quitte à revenir plusieurs fois sur vos pas ou à réinterroger des suspects. Mort sur le Nil tente d’aller loin dans les déductions. L’écran de fin de chapitre vous donne d’ailleurs de nombreuses statistiques, comme le temps resté dans le chapitre, le nombre d’erreur ou d’indices. Car oui, vous n’êtes pas totalement seul dans cette aventure. Dans le menu des déductions, avec la touche -, vous avez la possibilité de demander jusqu’à 2 indices ou en troisième option, la solution.Ce système, poussé à son maximum selon la difficulté sélectionnée, ajoute à la dimension enquête du titre. La jouabilité est d’ailleurs plutôt bien mise en place. Que ce soit pour les puzzles ou pour les énigmes environnementales, vous allez utiliser les deux joysticks : celui de gauche pour sélectionner un élément, celui de droite pour l’actionner, le bouger, le tourner. Actionnez les éléments au bon moment, selon la bonne séquence, tout cela sera nécessaire pour avancer.