Test de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key: d’îles en îles et de recettes en combats

Une trilogie constamment à l’esprit

Un vrai jeu d’aventure en monde ouvert ?

Des combats et de l’alchimie à gogo

La série du jeu Atelier compte à son actif près de vingt-cinq titres depuis maintenant un quart de siècle mais c’est seulement en 2017 que ce JRPG mêlant combat et alchimie a fait son arrivée sur les plateformes Nintendo, grâce à la Switch.La licence Atelier est traditionnellement découpée en arcs centrés autour d’un personnage féminin principal qui donne son nom à l’opus. Celui de Ryza a été entamé en 2019 et nous voilà à présent au troisième épisode, longévité plutôt rare pour cette série.La série alterne en effet les arcs car sortait en 2022, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Pour l’arc de Ryza, il faut remonter à 2020 et force est de constater que le studio Gust entend bien compter sur les fidèles de sa série car cet Atelier Ryza 3 s’appuie très largement sur la trame et les bases posées dans les jeux précédents.Ce troisième épisode commence en effet par un rappel à coup de longues cinématiques des évènements passés dans les premier et deuxième opus et nous place quelques temps après, pendant l’été alors que Ryza a grandi.Alors que Ryza et ses amis, Bos et Tao, se battent contre une poignée de monstres, la menace d’un nouveau territoire fait soudainement son apparition. L’archipel Kark Isles surgit des mers et amène avec lui la crainte d’un nouveau bouleversement du monde. Il n’en faut pas plus pour motiver notre héroïne entourée de ses compagnons pour partir explorer ces terres, tout en se remémorant à coups de flashbacks fréquents leurs souvenirs passés.L’histoire nous amène en effet à visiter des endroits familiers pour les joueurs des épisodes précédents, notamment l’atelier de Ryza, déjà entièrement aménagé. C’est aussi l’occasion de retrouver et incarner plusieurs des personnages connus par le passé, le jeu offrant jusqu’à onze personnages jouables.L’intrigue se déroule naturellement selon le rythme habituel des formules antérieures, offrant son lot de retournements de situation, de quelques affrontements épiques et surtout de longs discours qu’il est heureusement possible d’accélérer pour les moins patients.La spécificité de cet épisode qui donne son sous-titre au jeu tient en de mystérieuses clefs que notre héroïne fabrique sur les conseils de quelques voix étranges. Au fil de l’aventure les protagonistes apprennent à s’en servir et tels de parfaits petits Sora tout droit sortis d’un Kingdom Hearts, se lancent dans les combats, dans l’exploration et dans l’alchimie armés des précieux sésames.Parcourir toute l’histoire demandera un temps conséquent mais l’intérêt se fait sur la longueur, au fil de la découverte colorée des vastes îlots formant une carte étendue ouverte à l’exploration.Plus que dans aucun autre épisode de la série des Atelier, cet épisode affiche l’ambition de proposer un monde largement ouvert. La promesse est-elle tenue pour autant ? Certes les environnements sont vastes et peuplés à la fois de créatures diverses et surtout d’objets à récolter en pagaille.Il est possible de découvrir des secrets, de poursuivre des quêtes annexes à l’aventure principale qui se déclenchent en visitant une nouvelle zone ou encore d’activer des zones de déplacement rapide, sortes de tyroliennes permettant de relier des emplacements de la carte éloignés entre eux, pour noter quelques-unes des activités qui vous attendent.Par ailleurs, un système de téléportation très commode a également été mis en place, permettant, à chaque point de contrôle débloqué, de se téléporter directement à l’emplacement voulu et gagner ainsi un temps précieux dans un jeu qui ne lésine pas sur les allers-retours, en particulier avec ses bases.Le personnage de Ryza est par ailleurs bien maniable, court avec aisance et rapidité et peut même sauter, nager et chevaucher des montures.On reste néanmoins dans une formule qui ne ravira pas les plus exigeants et qui dénote un caractère assez limité : les sauts sont approximatifs, la fragmentation des territoires en zones clairement distinctes n’aide pas à s’imaginer un vaste monde unifié.Cette impression semi-ouverte tient aussi à la configuration du terrain, le plus souvent saturé d’interactions, qu’il s’agisse de matériaux à récupérer ou d’ennemis à affronter.Les premiers ne nous coupent pas dans notre élan car sont facilement collectibles d’une seule touche, même si pour certains il convient d’employer l’équipement approprié pour tantôt tailler un buisson, fendre une bûche ou briser un rocher.En revanche les seconds sont plus que légion dans les zones que l’on parcourt. Croiser le chemin d’un peu trop près d’un monstre revient fatalement à enclencher une phase de combat qui, dans la pure tradition du RPG à la japonaise, se passe de manière phasée.Les affrontements sont peut-être la faiblesse du titre. Potentiellement omniprésents vu le nombre colossal d’ennemis que l’on rencontre dans les terres à explorer du jeu, ils sont fondamentaux car ils sont le seul moyen de gagner en expérience.Les développeurs ont tenté de rendre plus fluide l’expérience du combat au tour par tour. Désormais tout se passe très rapidement. Notre personnage est en mesure d’enchaîner jusqu’à trois coups normaux et ensuite d’asséner un coup spécial.Le jeu repose aussi pour beaucoup sur le changement de personnage qui donne lieu à de courtes mais plaisantes cinématiques d’attaques puissantes déclenchées par le protagoniste qui prend la relève.Le sens du timing est par ailleurs souvent décisif dans les combats, qu’il s’agisse des objets à utiliser ou de se protéger avec le bouclier dont dispose chaque personnage. Cette petite action défensive garde en haleine le joueur qui doit l’actionner juste avant le déclenchement de l’attaque d’un ennemi, en gardant à l’œil le cercle d’attaque qui se remplit au-dessus de l’adversaire.Les objets sont la plus-value qui justifie presque à elle seule l’intérêt de l’alchimie. En effet Ryza est en mesure de fabriquer toute sorte d’artéfacts et parmi eux figurent des consommables qui, une fois équipés, s’avèrent être de précieux outils. On peut citer par exemple les objets de soin qui sont la clef de voûte des affrontements.Les PV de notre équipe fondant comme neige au soleil face à la rudesse des coups de certains monstres, heureusement que l’on peut compter sur ces objets de soin qui ont la bonne idée de ne pas disparaître après avoir été utilisés une fois.Leur utilisation repose en effet sur un compteur propre à chaque personnage qui se remplit en fonction des attaques infligées à l’adversaire, chaque personnage pouvant utiliser jusqu’à quatre objets qu’il transporte, de quoi donc largement remonter les barres de vie de son équipe.À ce système initial s’ajoute à un moment du jeu la possibilité de mettre à profit les clefs que nos aventuriers finissent par accumuler. Deux actions sont possibles, la création d’une clef et son utilisation.Véritables boosts de puissance, de vitesse et de célérité, elles peuvent significativement changer la face d’un combat mais sont en revanche loin d’être éternelles. Limitées à un nombre d’utilisations restreint, il convient de les employer avec intelligence et de doser sa stratégie, en les sortant au moment opportun des combats contre les ennemis les plus féroces, comme ceux des quêtes annexes ou encore des boss.Pour autant on ne peut pas dire que l’on est ici face à un système révolutionnaire. Les combats se révèlent généralement fastidieux et l’envie serait plutôt d’éviter le plus souvent possible les ennemis lors de l’exploration pour se concentrer sur la découverte des vastes régions.Reste enfin à évoquer l'alchimie qui est la marque de fabrique de la série des jeux Atelier. Nos longues pérégrinations dans les vastes étendues du monde ouvert n'ont en effet de sens que dans la recherche et la collecte de matériaux et autres composants tous utiles aux préparations dans le chaudron. Si tout est optimisé pour amasser le plus simplement et rapidement les collectibles, la simplicité s'invite moins quand il s'agit des préparations d'alchimie.Fort d'un système peaufiné au fil des titres, Atelier Ryza 3 ne déroge pas à la règle et permet de préparer de manière très personnalisée ses consommables, équipements, potions et autres armes d'appoint via un système d'arbre, d'éléments et de traits.Des blocs principaux doivent ainsi être remplis avec des composants, permettant de débloquer des sous-blocs afin de conférer au produit que l'on prépare une liste de traits et de bonus variés.Les amateurs qui souhaitent pousser jusqu'à son paroxysme l'expérience, peuvent ainsi personnaliser très loin cette phase et passer un temps considérable devant le chaudron.Les moins patients remercieront les développeurs d'avoir inclus via le bouton R la possibilité d'ajout automatique des ingrédients, avec comme seule décision à prendre celle de la qualité, basse ou élevée, du produit que l'on prépare. Tout se fait ensuite automatiquement, on récupère bien vite son objet achevé, sans pour autant dénaturer l'expérience.Devant la masse des choix proposés et la densité des possibilités offertes, qui plus est face à un jeu non traduit en français, on loue cette possibilité qui ne ferme pas la porte à tous les joueurs potentiels, pour peu qu'ils comprennent ou se fassent expliquer dès le départ le fonctionnement général du processus.