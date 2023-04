Test de Formula Retro Racing : World Tour, passionnément Arcade !

Formula Retro Racing: World Tour - Official Trailer 04/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Start your engines !

Un gameplay aux petits oignons, et une belle fluidité !

Une évolution qui met l’accent sur le fun

Les habitués des salles d’Arcades des années 90 vont forcément esquisser un sourire en découvrant Formula Retro Racing : World Tour. En effet, comment rester insensible à cette patte graphique si typiquement 90’s ? C’est avec un plaisir non dissimulé qu’on retrouve ces gros polygones criards qui nous émerveillaient à l’époque des débuts de la 3D, avant de rapidement tomber en désuétude par la suite. La bande son vient soutenir le visuel en force, avec des thèmes musicaux très forts, entraînants et entêtants, là encore exactement comme à l’époque. Enfin, un menu simple et clair vous propose plusieurs modes de jeu classiques: un mode Arcade, un mode Grand Prix jouable jusqu’à 4 en écran splitté et qui permet d’enchaîner les courses, de déverrouiller de nouvelles pistes etc. Nous avons également droit à un mode Essais Libres et au mode Eliminateur, très fun puisqu’il vous impose d’être dans les mieux classés à chaque tour sous peine d’être éliminé, avec une difficulté des adversaires croissante !En bref, le jeu s'adresse à une cible bien précise et ne se pose évidemment pas en concurrent des simulations de course modernes. Amateurs du genre, vous connaissez les bases de ce type de jeux : une course dans laquelle vous devez finir premier, passer les Checkpoints avant que le chrono ne soit écoulé, le tout en faisant bien attention aux dégâts subis. Il n’y a plus qu’à se lancer !Commençons par la partie graphique, pour laquelle Formula Retro Racing : World Tour est vraiment réussi. Le jeu arbore des graphismes évidemment simplistes mais parfaitement fidèles à l’esprit des jeux d’époque, Virtua Racing en tête. Les couleurs sont vives, l’image est nette et agréable à l'œil, et la fluidité du jeu remarquable avec 60FPS. Évidemment, il faut être amateur du genre pour apprécier ce style graphique particulier. Seul petit bémol, on aurait aimé un peu plus de vie sur les circuits, avec des évènements ponctuels qui venaient à l’époque donner du sel aux environnements des jeux d’arcade. Souvenez-vous des hélicoptères caméras qui passaient par moments, ou de divers éléments du décor qui bougeaient ou évoluaient au fil des tours devant nos yeux ébahis ! Cela manque un peu ici et pourrait constituer une piste d’amélioration pour l’avenir.L’un des gros points forts du jeu est la jouabilité. Elle est très bonne et le plaisir manette en mains est immédiat ! Les contrôles sont simples, efficaces, et le jeu vous laisse le choix entre une boîte auto ou manuelle. A ce sujet, si la boîte manuelle est bien gérée et permet effectivement de réaliser de meilleurs chronos, beaucoup préféreront revenir à la boîte auto qui convient sans doute mieux au gameplay sans chichi proposé ici.On apprécie particulièrement la gestion du frein moteur au lever de pied (de gâchette), assez fort et agrémenté d’un plongeon de la caméra pour améliorer l’immersion. A vous de choisir si vous devez freiner pour passer votre virage ou simplement lever le pied avant de repartir pied au plancher !Soulignons également les différentes vues proposées (intérieure, extérieure proche ou plus éloignée), classiques mais à la réalisation soignée. Mention spéciale aux modélisations intérieures, franchement drôles.Il y a du nouveau côté conduite par rapport au jeu de l’an passé. Cette fois-ci, deux types de véhicules s’offrent à vous : d’un côté les classiques monoplaces, avec un pilotage propre et précis, de l’autre des voitures plus exotiques dédiées au drift ! Il y en a donc pour tous les goûts, puisque la conduite est radicalement différente dans les deux cas. Rassurez-vous, les deux sont faciles à prendre en main, même si la conduite drift peut dérouter au début quand on vient de jouer un bon moment avec une monoplace.Il est de bon ton de rappeler que nous sommes en présence d’un jeu 100% orienté Arcade: les comportements des véhicules sont certes cohérents mais ne visent absolument pas le réalisme. En outre, le jeu n’a rien de punitif : vous ne pourrez pas faire de tête-à-queue par exemple. Toutefois, trois niveaux de difficulté sont proposés et le challenge en sera fortement impacté ! Les concurrents deviendront plus rapides et les vaincre ne sera pas chose aisée. Ajoutons à cela que leur comportement n’est absolument pas Fair Play et qu’il peut parfois même sembler hasardeux… Clairement, l’IA du jeu sent bon les années 90 également !Enfin, on rappellera qu’une jauge de dégâts subis est présente et que vous devrez garder un œil dessus sous peine de voir votre véhicule exploser. La modélisation des dégâts destructifs est d’ailleurs une nouveauté de cet opus, et va apporter un petit côté Destruction Derby. Cette gestion des dégâts, globalement facilement gérable en solo, peut devenir primordiale quand vous jouez à plusieurs avec des adversaires au pilotage téméraire ! Il faut avouer que ce genre de jeux se prête bien à un pilotage un peu musclé et que cela apporte aussi au fun de l’ensemble, particulièrement sur certains tracés qui invitent à la castagne !En termes de contenu, le jeu n’est d’ailleurs pas pingre: comparé à son grand frère, on compte pas moins de 18 circuits présents au total contre 8 seulement précédemment. Variés et pour la plupart réussis, ils vous feront voyager aux quatre coins du globe avec quelques monuments et détails soignés à chaque fois. On salue donc cette variété de circuits bienvenue !Ajoutons à cela les 8 voitures au total avec deux styles de conduite très différents, plusieurs modes de jeu ( Arcade, Grand Prix, Eliminateur, Essais libres) et surtout un mode multi jusqu’à 4 joueurs en écran splitté ! Le tout restant tout à fait jouable même à 4, voici un argument décisif en faveur d’un jeu qui ne manquait déjà pas d’atouts !