Test de Pirate Outlaws : à l'abordage !

Bienvenue à bord, moussaillon !

A l'abordage !

Il y a mille façons de jouer à Pirate Outlaws : de l'optimisation à la balade qui tourne à l'abordage en passant par l'envie de découvrir toutes les cartes. Comme chaque run vous octroie un certain nombre de points qui viennent grossir votre réputation, qui elle-même vous permet de débloquer des modes, des personnages, des lieux, alors la progression est fluide. On a un objectif à continuer à jouer, de la même façon qu'on dispose d'une jauge de progression de chaque environnement. A partir de là, vous avez accès à différents modes de jeu au fur et à mesure. Et c'est tant mieux : ainsi vous serez déjà affuté pour le mode taverne, qui vous laisse le choix entre deux decks préfabriqués pour chaque bataille, jusqu'à celui contre la tavernière. De quoi relever le défi, mais uniquement à condition d'avoir déjà tenté et maîtrisé toutes les spécificités du gameplay.

Pirate Outlaws ne bénéficie pas réellement d'autre scénario que les codes de la piraterie : devenir le véritable roi/reine des mers, piller, se battre et avancer. Le principe du jeu est simple : vous sélectionnez votre héros, votre mode de jeu, et en avant ! Puisqu'il s'agit d'un rogue like, votre progression est procédurale : à chaque partie un chemin différent, ou plutôt des choix de routes variés. En effet, à la manière d'un Monster Train, ou d'un Slay the Spire, vous allez devoir faire des choix : à droite ou à gauche, vers cette bataille ou cette taverne, ou encore cette zone mystérieuse.Chaque avancée coûte à votre navire. Disposant de 100 points en début de partie, chaque déplacement lui en coûtera un certain nombre, indiqué sur les destinations. De 2 à 10 points, voire plus, c'est donc à vous de gérer l'intégrité de votre navire. Notez que vous arrêtez dans une taverne vous permet de le réparer, par exemple, mais moyennant finance. Votre objectif est clairement d'arriver au bout du parcours pour affronter le seigneur local. Pour cela, vous devez autant faire attention à vos points de navire qu'à vos points de vie. Chaque bataille risque de vous coûter et, comme vous vous en doutez, arriver à zéro marque la fin de la run.Autre point, vous vous rendez rapidement compte que votre jeu est... bridé, ou du moins, que tous les modes de jeu et autres personnages sont bloqués par un nombre de points de réputation. Pas de panique, ceux-ci se débloquent relativement vite : chaque run vous octroie un certain score, qui permet de faire avancer votre barre de niveau. A chaque fois que vous remplissez cette jauge, vous débloquez une ou plusieurs cartes qui viennent s'ajouter à votre deck ou aux possibilités offertes à chaque run (nous y reviendrons). Ces points sont relativement simples à obtenir, puisqu'il suffit de jouer. De plus, cela ajoute à la progression du jeu qui se fait de façon très fluide : à tant de points vous débloquez une nouvelle pirate (dont le gameplay est spécifique), à tant d'autres un nouveau mode de jeu ou un nouvel univers.Dans un premier temps, vous disposez d'un seul pirate, au gameplay simple, qui vous permet d'apprendre les bases du jeu. Outre le choix des routes, c'est dans les combats que Pirate Outlaws prend toute sa saveur. A gauche de l'écran, votre personnage, à droite vos adversaires. Devant vous, vous avez votre main, avec cinq cartes. Sous votre personnage vous avez votre "Ammo", à savoir vos points d'action. Certaines cartes sont gratuites, d'autres disposent d'un chiffre inscrit dans un cercle jaune : il s'agit de son coût en Ammo. A partit de cette base, vous avez une infinitée de variations, autant qu'il y a de personnages. Votre premier pirate a donc trois points d'action, dont un qui se régénère à chaque tour. Lorsque vous débloquez votre nouvelle pirate, vous vous rendez compte que celle-ci a deux points d'Ammo uniquement qui ne se régénère jamais automatiquement, mais que son deck est essentiellement constitué de cartes qui n'en nécessitent pas. Par contre, elle ne peut se protéger avec une armure, mais la carte Berserker lui permet d'aspirer la vie de ses adversaires à la prochaine attaque.Comme vous le voyez, il y a autant de possibilités qu'il y a de pirates, ce qui nécessite d'ajuster sa stratégie en fonction de ce que vous avez en main. Gagner une bataille vous fait remporter une carte ou un artefact parmi trois propositions, vous pouvez en acheter dans les boutiques si vous en avez une sur votre route, ou les upgrader selon différentes circonstances, souvent en relation avec votre cheminement. Pirate Outlaws dispose de mécaniques parfaitement addictives, tout en vous poussant à utiliser tous les personnages à votre disposition. Souvent, vous découvrez chaque spécificité en jouant, en testant, en façonnant votre deck. Mais attention : il s'agit d'un rogue like. Si les cartes débloquées le restent, votre deck se réduit à son strict minimum au début de chaque run.