Venez fêter le 1er anniversaire de JCC Pokémon Pocket au Forum des Halles à Paris

Une nouvelle expérience Pokémon s'apprête à débarquer de nouveau au centre commercial Westfield au Forum des Halles à Paris.A l'occasion de la sortie de l'extension du JCC Pokémon "Méga-Évolution" (le 10 octobre) et du premier anniversaire du jeu mobile du JCC Pokémon Pocket, un évènement sera organisé à travers des expositions reprenant la forme d'un musée du cartes à jouer Pokémon. Pour cela, rendez-vous du 17 au 19 octobre.L'évènement prendra la forme d'une chasse aux tampons à travers le Musée qui vous permettra d'obtenir quelques cartes Pokémon et un code pour obtenir des Sabliers Booster pour JCC Pokémon Pocket. Au programme également : des fresques numériques et des animations autour du jeu de cartes Pokémon.Rendez-vous du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025 au Westfield Forum Des Halles à Paris du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025.