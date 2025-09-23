Rechercher sur Puissance Nintendo
Jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Pocket Disponible sur mobile depuis le 30/10/2024
News Jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Pocket (mobile)

Venez fêter le 1er anniversaire de JCC Pokémon Pocket au Forum des Halles à Paris

Une exposition dédiée aux cartes à jouer Pokémon aura lieu du 17 au 19 octobre au Forum des Halles pour fêter l'anniversaire du jeu de cartes à jouer sur mobiles.

News
Une nouvelle expérience Pokémon s'apprête à débarquer de nouveau au centre commercial Westfield au Forum des Halles à Paris.

A l'occasion de la sortie de l'extension du JCC Pokémon "Méga-Évolution" (le 10 octobre) et du premier anniversaire du jeu mobile du JCC Pokémon Pocket, un évènement sera organisé à travers des expositions reprenant la forme d'un musée du cartes à jouer Pokémon. Pour cela, rendez-vous du 17 au 19 octobre.
L'évènement prendra la forme d'une chasse aux tampons à travers le Musée qui vous permettra d'obtenir quelques cartes Pokémon et un code pour obtenir des Sabliers Booster pour JCC Pokémon Pocket. Au programme également : des fresques numériques et des animations autour du jeu de cartes Pokémon.


Rendez-vous du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025 au Westfield Forum Des Halles à Paris.
