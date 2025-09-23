Switch 2 : avec uniquement des cartouches de 64 Go disponibles, les éditeurs ont le blues
Sortie en juin dernier, la Nintendo Switch 2 est bien partie avec de jolis chiffres de vente dès son lancement. Mais si la console séduit les joueurs, la situation est plus compliquée pour les éditeurs tiers, freinés par les choix techniques de Nintendo.News
Les Game-Key Cards dans le viseurCes cartes imposent à la fois d’avoir le support inséré et de télécharger une partie du jeu. Pour beaucoup, elles combinent « les inconvénients du physique et du digital », selon l’analyste Kazunori Ito. Résultat : les ventes en pâtissent.
L’exemple de Daemon X Machina: Titanic Scion est parlant :
- Au Royaume-Uni, le jeu est sorti sur cartouche traditionnelle de 64 Go et a réalisé 72 % de ses ventes physiques sur Switch 2.
- Au Japon, où il était uniquement disponible en Game-Key Card, la part tombe à 40 %, selon Famitsu.
Alors que les blockbusters Nintendo se vendent sans problème, la console n’offre pas encore l’« effet halo » espéré pour l’ensemble de l’industrie. Pour Kanuzori Ito, « la Switch 2 doit devenir une plateforme plus attractive pour les développeurs externes si Nintendo veut qu’elle tienne sur le long terme ».
Les défenseurs de la Carte Clé de jeu, ils ne sont pas nombreux à se faire entendre, sont un peu à cours d'argument devant la limitation des cartouches physiques au format unique de 64 Go. Pendant ce temps, les premiers millions de possesseurs de Switch 2 subissent une situation à laquelle il faudrait que Nintendo réagisse, sous peine de voir le mécontentement augmenter. Sur X, les photos des trop rares jeux sur cartouches de la Switch 2 par opposition aux nombreux jeux sous le format Carte clé de jeu sont légion.
Source : Bloomberg
