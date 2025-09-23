News

Switch 2 : avec uniquement des cartouches de 64 Go disponibles, les éditeurs ont le blues

Sortie en juin dernier, la Nintendo Switch 2 est bien partie avec de jolis chiffres de vente dès son lancement. Mais si la console séduit les joueurs, la situation est plus compliquée pour les éditeurs tiers, freinés par les choix techniques de Nintendo.