Switch 2 : avec uniquement des cartouches de 64 Go disponibles, les éditeurs ont le blues

Sortie en juin dernier, la Nintendo Switch 2 est bien partie avec de jolis chiffres de vente dès son lancement. Mais si la console séduit les joueurs, la situation est plus compliquée pour les éditeurs tiers, freinés par les choix techniques de Nintendo.

Selon un article de Bloomberg, la firme ne propose pour l’instant qu’un seul format de cartouche : le 64 Go, plus cher à produire que ne serait par exemple une cartouche de 8 Go. En alternative, les studios peuvent opter pour les Game-Key Cards, hybrides entre physique et dématérialisé, mais largement boudées par les joueurs.

Les Game-Key Cards dans le viseur

Ces cartes imposent à la fois d’avoir le support inséré et de télécharger une partie du jeu. Pour beaucoup, elles combinent « les inconvénients du physique et du digital », selon l’analyste Kazunori Ito. Résultat : les ventes en pâtissent.

L’exemple de Daemon X Machina: Titanic Scion est parlant :
- Au Royaume-Uni, le jeu est sorti sur cartouche traditionnelle de 64 Go et a réalisé 72 % de ses ventes physiques sur Switch 2.
- Au Japon, où il était uniquement disponible en Game-Key Card, la part tombe à 40 %, selon Famitsu.
Daemon X Machina: Titanium Scion est disponible sur une cartouche classique sur Switch 2
Sur la première Switch, Nintendo offrait plusieurs tailles de cartouches (8, 16, 32 Go), permettant aux éditeurs d’ajuster leurs coûts. La Switch 2 retire cette flexibilité, ce qui inquiète les partenaires tiers. Pour les productions moyennes, le choix est désormais entre un support trop cher ou un format impopulaire.

Alors que les blockbusters Nintendo se vendent sans problème, la console n’offre pas encore l’« effet halo » espéré pour l’ensemble de l’industrie. Pour Kanuzori Ito, « la Switch 2 doit devenir une plateforme plus attractive pour les développeurs externes si Nintendo veut qu’elle tienne sur le long terme ».

Les défenseurs de la Carte Clé de jeu, ils ne sont pas nombreux à se faire entendre, sont un peu à cours d'argument devant la limitation des cartouches physiques au format unique de 64 Go. Pendant ce temps, les premiers millions de possesseurs de Switch 2 subissent une situation à laquelle il faudrait que Nintendo réagisse, sous peine de voir le mécontentement augmenter. Sur X, les photos des trop rares jeux sur cartouches de la Switch 2 par opposition aux nombreux jeux sous le format Carte clé de jeu sont légion.
Les cartes clé de jeu sont signalées sur les jaquettes de jeux Switch 2
Avec son article, Bloomberg ne fait que confirmer une rumeur que l'on a entendu plusieurs fois depuis quelques semaines, mais en soulignant l'écart de popularité entre une version Game Key Card et une version cartouche classique, on voit que les joueurs ne sont pas insensibles au sujet.

Qu'en pensez-vous ? Nintendo porte-t-il une responsabilité dans le blues des studios relayé par Bloomberg dans son dernier article, ou bien n'est-ce qu'une raison parmi d'autres à une situation aux causes plus difficiles à identifier ? N'hésitez pas à présenter vos théories en commentaire ci-dessous, ou sur notre Discord !

Source : Bloomberg
