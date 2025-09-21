Pokémon Écarlate & Violet : Koraidon et Miraidon arrivent dans leur version chromatique
Une nouvelle distribution aura lieu prochainement dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet via un code à récupérer dans les magasins Micromania.News
Annoncée il y a quelques jours au Japon puis aux Etats-Unis, la distribution de Koraidon et Miraidon chromatiques va débuter en France d'ici quelques jours. Plus précisément le 26 septembre 2025.
Attention, chaque Pokémon légendaire est exclusif à une version du jeu : Koraidon chromatique sera exclusif à Pokémon Violet tandis que Miraidon chromatique sera exclusif à Pokémon Écarlate.
La distribution commencera 26 septembre et se terminera le 15 octobre 2025, juste avant la sortie de Légendes Pokémon : Z-A.
Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.
