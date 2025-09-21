Pokémon Écarlate & Violet : Koraidon et Miraidon arrivent dans leur version chromatique

Une nouvelle distribution de Pokémon chromatique va démarrer dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.Annoncée il y a quelques jours au Japon puis aux Etats-Unis, la distribution de Koraidon et Miraidon chromatiques va débuter en France d'ici quelques jours. Plus précisément le 26 septembre 2025.Il faudra se rendre dans les magasins Micromania pour obtenir gratuitement les codes vous permettant de vous voir offrir dans l'option Cadeau Mystère votre précieux légendaire dans sa forme brillante.Attention, chaque Pokémon légendaire est exclusif à une version du jeu : Koraidon chromatique sera exclusif à Pokémon Violet tandis que Miraidon chromatique sera exclusif à Pokémon Écarlate.La distribution commencera 26 septembre et se terminera le 15 octobre 2025, juste avant la sortie de Légendes Pokémon : Z-A.Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.