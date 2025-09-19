Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Nintendo Today Disponible sur mobile depuis le 27/03/2025
News Nintendo Today (mobile)

Nintendo Today voit la vie en rose !

Nintendo Today propose une nouvelle mise à jour qui risque de vous en faire voir de toutes les couleurs ! On vous dit tout dans cet article.

News
Alors que l'application Nintendo Today affiche bientôt 6 mois de vie au compteur, le nouveau canal d'actualités Nintendo officiel recoit une mise à jour majeure. Nintendo Today s'impose comme un nouveau canal de diffusion nous permettant de recevoir quotidiennement sa dose de nouveautés NIntendo comme nous vous en parlions à sa sortie. Les anniversaires de nos mascottes et jeux préférés sont également mis à l'honneur !
Cette semaine l'application passe désormais en version 2.0 et nous affiche une refonte graphique qui plaira aux fans de notre cher Kirby. Au menu des nouveautés, on notera également un support de l'anglais, de l'espagnol du mandarin et du coréen permettant ainsi une distribution de l'application en Corée du Sud, à Taiwan et Hong Kong.
Gageons que ce thème sera adopté immédiatement par notre cher testeur Kirbyspower ! Et vous, serez-vous prêt à passer du côté rose de la force ?
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Mobile
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil