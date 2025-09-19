Quelques musiques de Donkey Kong Bananza rejoignent Nintendo Music

Chaque semaine, le mardi plus précisément, Nintendo propose de nouvelles bandes-son à écouter sur l’application Nintendo Music, réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. Un des titres emblématiques de la Wii a été ajouté cette semaine, Super Mario Galaxy 2, mais Nintendo nous a réservé une petite surprise ce matin avec l’ajout de 9 morceaux d’un jeu plus récent : Donkey Kong Bananza qui est sorti le 17 juillet dernier sur Nintendo Switch 2.Ces 9 titres nous offrent donc 29 minutes d’écoute, ce qui est sans doute bien loin de la durée totale de la bande-son du jeu. Espérons que Nintendo se décide rapidement à proposer les OST des jeux Nintendo Switch 2 sur Nintendo Music, car à l’heure actuelle, avec ces quelques morceaux de Donkey Kong Bananza, nous avons le droit uniquement à quelques titres de Kirby Air Riders.