Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 1 ajout, et vous ?
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Donkey Kong Bananza Disponible sur Switch 2 depuis le 17/07/2025
News Donkey Kong Bananza (Switch 2)

Quelques musiques de Donkey Kong Bananza rejoignent Nintendo Music

Par surprise, sans que l’on sache vraiment pourquoi, 9 morceaux issus de Donkey Kong Bananza ont été ajoutés à Nintendo Music.

News
Chaque semaine, le mardi plus précisément, Nintendo propose de nouvelles bandes-son à écouter sur l’application Nintendo Music, réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. Un des titres emblématiques de la Wii a été ajouté cette semaine, Super Mario Galaxy 2, mais Nintendo nous a réservé une petite surprise ce matin avec l’ajout de 9 morceaux d’un jeu plus récent : Donkey Kong Bananza qui est sorti le 17 juillet dernier sur Nintendo Switch 2.
Ces 9 titres nous offrent donc 29 minutes d’écoute, ce qui est sans doute bien loin de la durée totale de la bande-son du jeu. Espérons que Nintendo se décide rapidement à proposer les OST des jeux Nintendo Switch 2 sur Nintendo Music, car à l’heure actuelle, avec ces quelques morceaux de Donkey Kong Bananza, nous avons le droit uniquement à quelques titres de Kirby Air Riders.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Jeu vidéo
Nintendo Musicmobile
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil