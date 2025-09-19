News Donkey Kong Bananza (Switch 2)
Quelques musiques de Donkey Kong Bananza rejoignent Nintendo Music
Par surprise, sans que l’on sache vraiment pourquoi, 9 morceaux issus de Donkey Kong Bananza ont été ajoutés à Nintendo Music.News
Chaque semaine, le mardi plus précisément, Nintendo propose de nouvelles bandes-son à écouter sur l’application Nintendo Music, réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. Un des titres emblématiques de la Wii a été ajouté cette semaine, Super Mario Galaxy 2, mais Nintendo nous a réservé une petite surprise ce matin avec l’ajout de 9 morceaux d’un jeu plus récent : Donkey Kong Bananza qui est sorti le 17 juillet dernier sur Nintendo Switch 2.
