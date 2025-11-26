News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Finis les problèmes de transfert avec la mise à jour de la Switch !
Au menu du jour, une mise à jour qui risque de redonner le sourire aux joueurs... On vous dit tout dans cet article !News
Après une mise à jour très généreuse pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 passant désormais en version 21.0.0 que nous vous décrivions il y a quelques semaines, Nintendo nous gratifie ce mois-ci d'une mise à jour mineure dévoilant son lot de surprises.
Depuis hier matin, l'OS de votre Switch vous demandera gentiment de d’effectuer une mise à jour. Après une installation et un redémarrage en bonne et due forme, le logiciel passe en version 21.0.1. Si le nouveau versioning apporte une itération mineure, les nouveautés dévoilées par la vague de ce mois-ci risquent de réjouir certains joueurs irrités par des dysfonctionnements.
