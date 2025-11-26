Rechercher sur Puissance Nintendo
Finis les problèmes de transfert avec la mise à jour de la Switch !

Au menu du jour, une mise à jour qui risque de redonner le sourire aux joueurs... On vous dit tout dans cet article !

News
Après une mise à jour très généreuse pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 passant désormais en version 21.0.0 que nous vous décrivions il y a quelques semaines, Nintendo nous gratifie ce mois-ci d'une mise à jour mineure dévoilant son lot de surprises.

Depuis hier matin, l'OS de votre Switch vous demandera gentiment de d’effectuer une mise à jour. Après une installation et un redémarrage en bonne et due forme, le logiciel passe en version 21.0.1. Si le nouveau versioning apporte une itération mineure, les nouveautés dévoilées par la vague de ce mois-ci risquent de réjouir certains joueurs irrités par des dysfonctionnements.
En effet, vous pourrez dire au revoir aux erreurs 2011-0301 et 2168-0002. Ces erreurs apparaissant aléatoirement lors de transferts de données entre Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Le deuxième correctif délivré dans cette mouture permet de dire au revoir aux problèmes de désynchronisation des périphériques Bluetooth après une sortie de veille ou la désactivation du mode avion de votre console.
Progressivement, la firme de Kyoto fignole l'OS de sa console pour le tendre vers une version aboutie, stable et exempte de défauts. Ne serait-il pas temps désormais d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités ? Gageons que Nintendo a plus d'un tour dans son sac et nous prévoit de nombreuses surprises dans le futur...
