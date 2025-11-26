News Nintendo Switch Online
Quatre nouveaux jeux rétro + un easter egg pour l’app Game Boy Nintendo Switch Online
Kid Icarus, Battletoads ou encore Ninja Gaiden II s’invitent sur Switch Online, avec une surprise sonore pour les nostalgiques de la Game Boy.News
Nintendo continue d'ajouter des titres à son offre de jeux rétro sur Nintendo Switch Online avec une mise à jour double pour les applications NES et Game Boy désormais estampillées "Nintendo Classics". Quatre nouveaux jeux viennent enrichir ces catalogues, et une nouveauté technique ravira les amateurs de détails bien sentis.
Avec cette mise à jour, les applications NES et Game Boy adoptent officiellement le label "Nintendo Classics" comme les autres plateformes du service (GBA, N64, etc.). Elles profitent aussi d’un nouveau système de configuration des boutons, permettant une personnalisation plus en phase avec vos préférences de gameplay.
Vous pouvez découvrir la vidéo officielle de présentation de ces ajouts au service ici :
Sources : Vooks, NintendoLife, Gematsu, Nintendo Everything
Kid Icarus et Bionic Commando débarquent sur Game Boy ClassicsLes joueurs abonnés au service peuvent désormais retrouver Kid Icarus: Of Myths and Monsters, un épisode Game Boy inédit au Japon lors de sa sortie initiale en 1991, et Bionic Commando, où le héros Rud Spencer affronte l’armée Dreise avec son grappin emblématique.
Ninja Gaiden II et Battletoads sur NES : du challenge au menuCôté NES, deux classiques très attendus rejoignent la sélection : Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, suite directe du premier opus déjà disponible, introduit de nouveaux pouvoirs et une mécanique de double attaque avec des clones de Ryu. Battletoads, réputé pour sa difficulté dantesque, promet de nombreux cris de frustration, à moins que les fonctions de sauvegarde et de retour rapide du service ne vous sauvent la mise.
Un easter egg sonore caché dans l’app Game BoyOutre les nouveaux jeux, l'application Game Boy (version 3.0.0) intègre une petite surprise pour les puristes. En maintenant le stick analogique au démarrage, un écran d’introduction apparaît selon le filtre utilisé : Game Boy, Pocket ou Color. Ce clin d’œil sonore remplace le son classique par le ting reconnaissable de Super Mario Land. Une référence discrète mais qui témoigne de l’attention portée aux détails dans cette mise à jour.
Et vous, avez-vous déjà activé le nouvel écran de démarrage caché ? Quel jeu de cette sélection allez-vous (re)découvrir en premier ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
NES, Game Boy - Nintendo Classics - November 2025 Game Updates
