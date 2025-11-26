Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Switch Online Fait l'actu depuis oct. 2018
News Nintendo Switch Online

Quatre nouveaux jeux rétro + un easter egg pour l’app Game Boy Nintendo Switch Online

Kid Icarus, Battletoads ou encore Ninja Gaiden II s’invitent sur Switch Online, avec une surprise sonore pour les nostalgiques de la Game Boy.

News
Nintendo continue d'ajouter des titres à son offre de jeux rétro sur Nintendo Switch Online avec une mise à jour double pour les applications NES et Game Boy désormais estampillées "Nintendo Classics". Quatre nouveaux jeux viennent enrichir ces catalogues, et une nouveauté technique ravira les amateurs de détails bien sentis.

Kid Icarus et Bionic Commando débarquent sur Game Boy Classics

Les joueurs abonnés au service peuvent désormais retrouver Kid Icarus: Of Myths and Monsters, un épisode Game Boy inédit au Japon lors de sa sortie initiale en 1991, et Bionic Commando, où le héros Rud Spencer affronte l’armée Dreise avec son grappin emblématique.

Ninja Gaiden II et Battletoads sur NES : du challenge au menu

Côté NES, deux classiques très attendus rejoignent la sélection : Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, suite directe du premier opus déjà disponible, introduit de nouveaux pouvoirs et une mécanique de double attaque avec des clones de Ryu. Battletoads, réputé pour sa difficulté dantesque, promet de nombreux cris de frustration, à moins que les fonctions de sauvegarde et de retour rapide du service ne vous sauvent la mise.

Un easter egg sonore caché dans l’app Game Boy

Outre les nouveaux jeux, l'application Game Boy (version 3.0.0) intègre une petite surprise pour les puristes. En maintenant le stick analogique au démarrage, un écran d’introduction apparaît selon le filtre utilisé : Game Boy, Pocket ou Color. Ce clin d’œil sonore remplace le son classique par le ting reconnaissable de Super Mario Land. Une référence discrète mais qui témoigne de l’attention portée aux détails dans cette mise à jour.

Avec cette mise à jour, les applications NES et Game Boy adoptent officiellement le label "Nintendo Classics" comme les autres plateformes du service (GBA, N64, etc.). Elles profitent aussi d’un nouveau système de configuration des boutons, permettant une personnalisation plus en phase avec vos préférences de gameplay.

Vous pouvez découvrir la vidéo officielle de présentation de ces ajouts au service ici :
NES, Game Boy - Nintendo Classics - November 2025 Game Updates
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Et vous, avez-vous déjà activé le nouvel écran de démarrage caché ? Quel jeu de cette sélection allez-vous (re)découvrir en premier ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Vooks, NintendoLife, Gematsu, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil