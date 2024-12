Donkey Kong Land 3 disponible sur console virtuelle GB dès aujourd'hui !

Donkey Kong et Diddy Kong partent à la recherche du mystérieux Monde Perdu, laissant Dixie Kong toute seule faire la nounou. Mais Dixie ne l'entend pas de cette oreille. Elle décide de trouver le Monde Perdu avant tout le monde et embarque son cousin Kiddy Kong dans l'aventure.Jouez avec Dixie ou Kiddy et parcourez 36 niveaux konguesques de plateforme et d'action. Obtenez de l'aide de vos amis animaux tels que Squitter l'araignée, Squawks le perroquet, Ellie l'éléphant et Enguarde l'espadon, et découvrez les secrets qui se cachent derrière le légendaire Monde Perdu !

Jouez à Donkey Kong Land III avec Nintendo Switch Online ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

La saga de plateforme mythique de la Game Boy est désormais au grand complet. Ces dernières semaines, Nintendo a offert aux possesseurs du Nintendo Switch Online les deux premiers épisodes de la série Donkey Kong Land. Nous vous en parlions déjà dans un précédent article Développé par l’emblématique studio Rare auquel on doit également les autres épisodes sortis sur Super Nintendo et Nintendo 64 et publié par Nintendo, Donkey Kong Land résonne encore dans le cœur des joueurs des années 90. Il aura marqué les esprits de par sa maniabilité immédiate, son immersion exotique mais également son ambiance sonore inégalable. Ces Jeux étaient les portes étendards des différentes consoles de Nintendo, tant bien que les développeurs s’appliquaient pour repousser à chaque épisode les limites techniques des consoles sur lesquelles ils étaient portés.Au cours de ce troisième épisode, vous incarnerez cette fois Kiddy Kong et Dixie Kong la petite amie de notre adorable amateur de kart Diddy Kong.Quelques mots (officiels) sur le scénario du jeu :La ressortie s'accompagne d'une courte vidéo publiée par Nintendo ce matin :Sorti en 1997, c'est à dire en fin de vie la Game Boy, c'est très certainement le jeu le moins connu de la série. C'est donc une belle raison de le redécouvrir sur Nintendo Switch !