[Rumeur] Des accessoires pour Switch 2 déjà disponibles en Chine

C'est de Chine que des photos d'accessoires pour protéger la Nintendo Switch 2 ont été diffusées sur des boutiques en ligne comme Alibaba : avec une housse de transport et un verre de protection pour l'écran, ces deux accessoires confirment que la prochaine génération de console Nintendo sera nettement plus encombrante que son précécesseur.La cause à un écran plus grand que la Switch originale, bien sûr, mais aussi parce que les Joy-Cons semblent eux aussi sensiblement plus grands, comme on a pu le voir plus tôt cette semaine Les dimensions communiquée sur la pochette de transport sont de 29 x 13.5 cm, pour 5 cm de hauteur. C'est nettement plus gros que la console actuelle. Et si vous en doutiez, on voit sur la photo des protections de l'écran la nette différence entre la Switch v1 et la Switch 2 en termes de taille.A attendre aussi longtemps, Nintendo prend le risque que d'illustres inconnus nous permettent de mieux comprendre ce que nous réservera la prochaine console : la vidéo des Joy-Cons était d'aussi mauvaise qualité que l'on craignait une vidéo de ce genre quand on a pris conscience que Nintendo prendrait son temps pour nous parler de sa prochaine machine.Nintendo a promis de donner des informations sur sa console avant le 31 mars 2025. La perspective d'une sortie de la console au 1e trimestre 2025 s'est éloignée à mesure que se sont confirmés les efforts de Nintendo de proposer des stocks de consoles conséquents au lancement pour répondre à la demande.Source : Famiboards via Eurogamer