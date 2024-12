Nouveau pack Nintendo Switch OLED avec Mario Kart 8 Deluxe : le cadeau idéal juste à temps Noël

A 3 semaines de Noël, Nintendo commercialise en Europe un nouveau bundle qui va peut-être vous sauver de l'impasse : Ce pack propose ce que la Switch a de mieux, avec son best-seller absolu Mario Kart 8 Deluxe, et la console avec un écran OLED de super qualité.Avec ses graphismes optimisés sur l’écran OLED 7 pouces, les joueurs vont pouvoir s'en donner à coeur joie sur les 48 circuits initiaux du jeu. Et si cela ne suffit pas, n'oubliez pas qu'il existe un Pass de circuits additionnels qui ajoute 48 nouveaux circuits au jeu avec 8 nouvelles coupes dantesques empreintes de nostalgie et de nouveauté !L’abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online complète ce pack. NSO permet de jouer en ligne — ce qui est un peu indispensable pour vraiment profiter de Mario Kart 8 Deluxe, mais il faut aussi savoir qu'un abonnement NSO est nécessaire pour réaliser des sauvegardes cloud sécurisées de ses parties, et accéder aussi à une bibliothèque de plus de 100 jeux classiques sur NES, Super Nintendo et Game Boy comme le tout dernier ajouté Donkey Kong Land III Un pack Switch avec Mario Kart vous dit peut-être déjà quelque chose : l'année dernière, Nintendo avait commercialisé un bundle Nintendo Switch classique avec le jeu et 3 mois d'abonnement au NSO seulement. On monte donc en gamme avec ce bundle 2024, puisque c'est le modèle OLED qui est choisi, et un abonnement d'un an à NSO.Disponible dès maintenant, ce pack est une excellente opportunité pour avoir la toute dernière version hardware de la génération actuelle, avec son superbe écran de 7 pouces, et d'avoir en prime le jeu le plus populaire de la console, dont vous profiterez pleinement grâce l'accès au jeu en ligne pendant un an, inclus également ! Une idée cadeau Nintendo parmi d'autres qu'on va intégrer à notre sélection de Noël, comme nous l'avions déjà fait avec le bundle Switch OLED Super Mario Bros Wonder d'ailleurs.La question, maintenant, c'est de savoir à quel prix les revendeurs vont proposer ce nouveau bundle OLED + MK8D : on est allé voir chez certains e-commerçants et on a trouvé les prix suivants (liens affiliés avec prix pratiqués à la publication de cet article):Source : Communiqué de presse.