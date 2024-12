Comment accéder à ses données de jeu Pikmin Bloom sur la boutique en ligne officielle ?

Quel est le problème que vous pourriez rencontrer ?

Nous ne pouvons pas vous montrer ceci, car vous n'êtes pas connecté ! Veuillez vous connecter et réessayer.

Aucun compte de jeu n'est associé à ce nom d'utilisateur. Si vous êtes un nouvel utilisateur, téléchargez et enregistrez un nouveau compte avant de réessayer. Si vous êtes un utilisateur existant, veuillez vérifier la méthode de connexion et les informations d'identification que vous avez utilisées pour le jeu.

Comment résoudre le problème ?

Que propose la boutique en ligne

La clé du succès réside dans l'association de votre compte de joueur avec un des services de connexion approuvés par Niantic. On en compte 3 : Apple, Google et Facebook. Il se peut que votre compte de jeu ne soit en fait associé à aucun compte de ces trois services, et vous pourriez vous retrouver un message comme celui-ci en essayant de vous connecter :Ennuyeux ! Cela veut dire qu'il y a bien une adresse email associée au compte, mais que les données de jeu ne sont pas partagées avec Niantic. Un autre cas de figure serait d'utiliser un compte qui n'est pas connu de Niantic. Dans ce cas, vous obtiendriez ce message d'erreur :C'est finalement assez simple : il suffit, dans la configuration du jeu sur votre mobile, d'activer l'association du jeu avec votre service de connexion préféré, via les cases à cocher disponibles dans le menu "Compte" accessible sur la roue dentelée dans votre profil de joueur.Scrollez vers le bas pour accéder à une section "Comptes associés" qui vous permet de "associer un compte tiers pour sauvegarder votre progression dans le jeu". Vous disposez de 3 cases à cocher : une pour Google, une pour Facebook et une pour Apple. Etonnamment, Niantic n'a pas jugé utile de permettre de se connection avec son compte Nintendo.En cochant la case de votre choix, vous entrerez alors dans le processus de connexion à votre service préféré. Dans notre cas, nous avons comme vous le voyez ici activé la sauvergarde dans Google. Une fois ceci fait, nous nous sommes connectés à la boutique en ligne depuis notre navigateur et ainsi pu passer par cette boutique plutôt que par la boutique du jeu.La boutique en ligne vous permet de profiter de tarifs spéciaux sur certains items qui ne sont disponibles que sur cette boutique. On pense notamment à une offre "1600 pièces" pour 11.99€ "seulement" qui ne sera accessible qu'une seule fois. Les achats de pièces sont ensuite au même prix que sur l'appli, mais avec beaucoup de pièces en plus :- 1250 pièces à 11,99€ au lieu de 1200 pièces dans l'application- 2600 pièces à 23,99€ au lieu de 2500 pièces dans l'application- 5400 pièces à 47,99€ au lieu de 5000 pièces dans l'application- 15000 pièces à 119,99€ au lieu de 12500 pièces dans l'appli- 35000 pièces à 259,99€ au lieu de 27500 pièces dans l'appliCa reste bien trop cher pour du jeu mobile, on vous l'accorde, mais c'est plus intéressant via la boutique web de Niantic plutôt que par l'application.Avec les instructions ci-dessus, vous devriez donc pouvoir vous connecter à votre compte en ligne facilement, et ainsi accéder aux promotions spéciales comme Le "Ticket L'Odyssée 2024 de Pikmin Bloom : tous ensemble !" qui se déroulera ce week-end justement dans Pikmin Bloom.En outre, si vous recevez un code promo dans les prochaines semaines pour avoir joué à Pikmin Bloom, vous serez en mesure de le faire via ce site web, en cliquant sur "Profiter d'une offre" qui vous permet de coller le code promo reçu.