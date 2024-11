[Rumeur] 7 millions de consoles en vente pour le lancement de la Switch 2

Comme toujours, on prendra cette rumeur pour ce qu'elle est, mais si elle se révèle juste, on ne devrait avoir aucun mal à pouvoir acheter une Nintendo Switch 2, à sa sortie, sans doute courant 2025. En effet, selon des discussions sur un forum populaire, Nintendo viserait une production de 7 millions de machines pour le lancement de sa console.Pour rappel, lorsque Nintendo avait lancé la Switch le 2 mars 2017, Nintendo avait réussi à écouler 2.74 millions de machines sur le mois de mars. En produisant 2.5 fois plus de consoles que le besoin d'alors, on peut penser que Nintendo se met à l'abri des scalpers qui, en raison d'un volume de consoles suffisant sur le marché, pourraient ne pas faire recette.A lire aussi : premiers "visuels" de la Switch 2 A ce stade, on n'en saura pas plus, et pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est de vous conseiller de sortir vos pincettes de rigueur : si la rumeur se vérifie, alors le lancement devrait être très serein pour Nintendo. Un peu moins pour son responsable logistique, compte tenu du nombre de consoles en stock à écouler, car c'est un pari audacieux de produire pour le lancement ce qui, en gros, correspond à la moitié du total de Wii U vendues entre 2012 et 2017 !Source : Famiboard via Reddit et NintendoLife