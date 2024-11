Les sorties Nintendo Switch de décembre 2024 : Notre guide des jeux à ne pas manquer

La sélection PN des jeux à surveiller !

Fantasian Neo Dimension

FANTASIAN Neo Dimension - Nintendo Direct 6.18.2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Sortie le 5 décembre ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Stella of the End

Stella of The End | Opening Video | Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Taito Milestones 3

Taito Milestones 3 | Pre-Order & Release Date (2024.12.10) Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fairy Tail 2

Fairy Tail 2 - Nintendo Direct 18/06/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres titres en approche !

Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de décembre 2024.Hironobu Sakaguchi, le père de Final Fantasy, signe un nouveau RPG avec Fantasian Neo DimensionDans ce monde, Mechteria, une infection mécanique vole les émotions et les vies des humains. Alors qu'elle se propage, Leo se réveille dans un monde rempli de machine, avec un seul souvenir en tête. Equipé d'un Wrap Device, une sorte de téléporteur, Leo se mettra en recherche de ses souvenirs à travers les dimensions et en même temps, d'un moyen de sauver le monde de cette infection.Découvrez avec Fantasian Neo Dimension, le nouveau RPG de Square Enix ! L'éditeur dévoile un nouveau système de combat où la courbure de vos attaques est déterminante. Autre nouveauté, vous pourrez stockez les ennemis dans un donjon dimensionnel afin de les combattre quand vous le souhaitez. Cependant, si le donjon est plein, vous devrez les affronter en même temps. Comme tout RPG, ls combats se font au tour par tour et un arbre de compétence vous permet de gagner en puissance.Arriveriez vous à retrouver vos souvenirs et éradiquer Mechteria ? Leo vous attend dans Fantasian Neo Dimension, disponible sur PS5 et Nintendo Switch le 5 décembre.Après 2 épisodes, Fitness Boxing revient avec une troisième édition : Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer.Vous désirez vous remettre en forme ? Poursuivre votre entrainement ? Dépoussiérez vos Joy-Con ? Votre entraineur personnel vous attend avec impatience ! 6 coachs sont là pour vous dans vos sessions de boxe. Des entrainements spécifiques vous attendent tout comme des sessions plus personnalisées avec le réglage de la longueur ou l'intensité. Le mode Boxe Assise est également l'occasion de vous dépenser en position assise. Coté nouveauté : 30 nouvelles musiques, un mode multijoueur local, et de nouveaux mouvements font leurs apparitions.Votre instinct de boxeur ou votre santé au quotidien seront entre de bonnes mains avec Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer, disponible à partir du 5 décembre en exclusivité sur Switch. Une démo gratuite est disponible sur le Nintendo Eshop dès à présent.Développé par le studio Key, Stella of the End a pour but de vous transporter pour une aventure unique.La terre est devenue hostile aux hommes suite au développement rapide d'une IA autonome. Pour survivre, les humains comptent sur des coursiers afin d'éviter la menace des machines géantes. C'est dans cette situation que le coursier Jude reçoit comme mission de transporter l'androide Philia. Cette dernière possède un esprit innocent et rêve de devenir humaine. Bien qu'étant une machine, elle ne semble pas affecter par les Singularity Machines qui prennent généralement le contrôle des androides. Cependant, ce voyage n'est pas de tout repos car des bandits et machines convoitent eux aussi Philia.Sorti au Japon en 2022 puis sur PC en 2023 Stella of the End s'offre finalement une sortie console. Reprenant les codes des jeux narratifs, le titre ne possède pas d'embranchements ou de fin alternatives. A la place, vous devrez suivre l'histoire, écrite par Romeo Tanaka, qui défile sous vos yeux.Est ce que l'optimisme de Philia est la solution de l'humanité ? Les aventures de Jude seront entre vos mains dès le 5 décembre sur Nintendo Switch.Pour les collectionneurs de jeux d'arcades, Taito sort une troisième collection sous le nom Taito Milestones 3Avis à tous les fans de Taito, la compagnie japonaise réédite 10 grands classiques d'arcade ! Avec Bubble Bobble, vous devez sauver votre petite ami avec le pouvoir des bulles à travers 100 niveaux ! Dans Rainbow Islands, votre magie arc-en-ciel vous permettra de grimper le plus haut possible ! Rastan, le voleur doit éliminer ses ennemis et un dragon dans Rastan Saga ! Dead Connection vous raconte l'histoire de 4 inspecteurs qui combattent dans un jeu de tir la mafia dans les années 50 ! D'autres titres comme Cadash, Rastan Saga 2, Champion Wrestler, Runark, Warrior Blade et Thunder For sont aussi au rendez-vous.Que ce soit à 1 ou à 2 joueurs, vous pourrez découvrir ou redécouvrir ses jeux classiques de Taito dans leurs versions d'origines.Votre fibre nostalgique vous appelle ? Ne résistez pas à la tentation avec Taito Milestones 3, en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 10 décembreNatsu, Happy, Erza, Lucy, Grey et toute la guilde vous attendent avec la suite et fin de leur aventure dans Fairy Tail 2.Dans le Royaume de Fiore, des mages se sont rassemblés pour former des guildes. Après avoir remporté les jeux inter-magiques, opposant les principaux mages les plus puissants, la guilde de Fairy Tail fut dissoute par le maitre Makarof. Non content de cette décision, Natsu, Happy et Lucy ont reformé la guilde. Cependant, si la décision du maitre fut surprenante, elle avait pour but de protéger les mages de l'Empire d'Arbaless et du mage noir Zeleph. Ce dernier qui occupe dorénavant le poste d'empereur, ne tarde pas à cibler la guide de Fairy Tail avec ses 12 Spriggan, son équipe d'élite, dans le but de récupérer un des 3 pouvoirs légendaire de la guilde. Il ne s'agit pas de la seul menace et Acnologia, le dragon noir, ne sera pas loin non plus !En adaptant la fin du manga, Koei Tecmo vous donne l'occasion d'incarner une nouvelle fois les principaux mages de Fairy Tail dans un Action/RPG. Le titre reprend les mécaniques du premier jeu sorti en 2020 mais avec un nouveau système de combat. Ces derniers sont en temps réel et offriront des capacités encore plus épiques, tout en apportant des éléments stratégiques dans vos choix. Une liberté d'exploration a été également revue vous permettant d'explorer le champ de bataille final du Royaume. Bonus : Un épilogue inédit est également présent sous le nom "La clé vers l'inconnu". Nul doute qu'il est en rapport avec la série en cours de diffusion "Fairy Tail : La Quête des 100 ans".On s'enflamme ! Nastu et ses compagnons vous attendent le 13 décembre pour le combat final avec Fairy Tail 2 sur toutes les plateformes, y compris celle de Nintendo.Le mois de décembre comporte également d'autres surprises pour votre Switch, et il y en a pour tous les gouts !Vous êtes à la recherche de casse-tête dans l'espace rempli d'animaux,(5 décembre) est fait pour vous ! En parlant d'animaux, la BD Super Chien est adapté en jeu de plateforme sous le nom(6 décembre). C'est l'horreur qui vous fait aimer le jeu vidéo, vous devriez essayer(13 décembre) ! A moins que vous soyez fan de simulation et de gestion, dans ce cas(5 décembre) sera votre référence ce mois-ci. Vous preferez les aventures uniques, choisissez l'exploration fantastique de(12 décembre) ou partez à la connaissance des dieux en vacances dans(5 décembre). A moins que vous préfèreriez les jeux de sport en famille, vous pourrez vous remuer avec(14 décembre). 2 titres sont également prévus en remaster soit(5 décembre) qui s'offre une version physique et(10 décembre).