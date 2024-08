Zelda Echoes of Wisdom : l'artwork officiel japonais révèle de subtiles différences

The Japanese version of The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom key art includes a seemingly important key character that Nintendo hasn't talked about yet.



If you look in the upper left hand corner, you'll see him paragliding! pic.twitter.com/mi7UeroeS3 — Stealth (@Stealth40k) August 6, 2024

Il semblerait que les fans japonais n'aient pas droit au même traitement que les fans occidentaux dans la communication autour de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Oui, on vous en parle tous les jours, mais il faut dire qu'entre la magnifique nouvelle vidéo Visite d'Hyrule et les illustrations vues sur les réseaux sociaux , il y avait de quoi dire en ce début de semaine.Aujourd'hui, on revient sur l'oeil de lynx d'un utilisateur de Twitter, Stealth, qui a noté des différences entre l'artwork diffusé en Occident et celui diffusé au Japon. Et on ne parle pas de petites subtilités : en effet, on constate notamment la présence d'un personnage en parapente dans le coin supérieur gauche du visuel. On ignore quel sera le rôle de ce personnage, s'il jouera un rôle important ou sera impliqué dans un mini-jeu ou une quête, mais c'est amusant de voir une telle différence entre les deux visuels.Et ce n'est pas le seul élément qui diffère, puisque l'on voit aussi un serpent ennemi qui ne figurait pas sur notre version, et un poster signalant la recherche de Zelda, dont la tête semble mise à prix.Pourquoi ces différences ? En fait, la conception de l'illustration occidentale semble avoir choisi de rendre le personnage de Zelda plus grand que sur le visuel japonais, ce qui de fait a réduit la taille globale de l'artwork, sacrifiant ainsi les éléments situés sur les côtés : vous constaterez que le moulin qui figure en haut à gauche de notre artwork officiel est plus centré sur le visuel japonais. A moins que cela ait été délibéré, pour préserver un peu de mystère encore pour le public occidental : quel sera le rôle de ce serpent ? Qui a lancé cet avis de recherche sur Zelda ? Quel sera le rôle de ce parapentiste ? Que de réponses attendues dans l'histoire du jeu L'attente sera encore longue pour le savoir : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sort le 26 septembre 2024 dans le monde entier, et on connait plus d'un fan de Zelda qui a hâte de découvrir les nouvelles quêtes imaginées par les concepteurs du jeu, dirigés comme toujours par Eiji Aonuma.Source : Twitter via NintendoLife