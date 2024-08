[Rattrapage] 5 jeux à venir sur Switch dont on voulait vous parler ce mardi 6 août 2024

Caravan SandWitch sortira en septembre

THQ Nordic annonce The Eternal Life of Goldman : un jeu de plateforme 2D

The Eternal Life of Goldman est un jeu de plateforme vibrant et sombre qui tisse des liens entre les légendes, les contes de fées et les mythes. Explorez un vaste archipel dessiné à la main, inspiré de fables anciennes et illustré par une animation classique image par image, et battez une mystérieuse divinité !

Stumble Guys sortira courant août sur Switch

Kiyo s'annonce pour une sortie en 2025 sur Switch

Une aventure furtive pixelisée regorge de passages furtifs amusants, de batailles aventureuses et d'énigmes délicates.

SUNSOFT is Back! Retro Game Selection s'annonce sur PS5 et Switch

Bondissez de paragraphe en paragraphe pour consulter les jeux qui vous intéressent dans cette petite sélection de sujets de l'actualité Switch du jour : de l'aventure, du Battle royale, de l'action et du rétro vous attendent avec ces quelques lignes consacrées à Caravan SandWitch, The Eternal Life of Goldman, Stumble Guys, Kiyo et SUNSOFT is Back! Retro Game Selection.Ca y est, on a une date de sortie pour Caravan SandWitch, édité par Dear Villages et développé par Studio Plane Toast.Le but du jeu : retrouver votre soeur disparue en parcourant le monde dans un van aménagé. Pas d'ennemi à abattre ici, pas de boss à dégommer ni de zombie à décapiter. Non, le but de Caravan SandWitch est ailleurs : les concepteurs ont imaginé "un jeu dans lequel tout le monde peut se sentir inclus, et à montrer qu'une voie de l'entraide est possible".A quelques semaines de la sortie du jeu, le thème du jeu est maintenant disponible sur les principales plateformes de streaming musical mais aussi sur YouTube :Mention spéciale : le studio de développement du jeu est basé en Provence, et son équipe peut compter sur un management bienveillant qui mérite d'être évoqué dans le contexte actuel.The Eternal Life of Goldman est le titre d'un nouveau jeu de plateforme tout juste annoncé par THQ Nordic. Développé par Weappy Studio, son style visuel de dessin fait à la main devrait intéresser pas mal d'entre nous.Peu de détails à part la bande-annonce ci-dessous, et cette traduction de l'histoire du jeu :Quant à la bande-annonce, la voici :Le jeu Stumble Guys, dévoilé en février dernier, va sortir dans le courant du mois d'aout. L'eShop de la console nous indique en effet que la date de sortie du jeu est calée au 20 août 2024.Stumble Guys est un jeu multijoueur en ligne dans lequel vous affronterez 31 autres adversaires dans des courses, des modes survie, des modes par équipe, à travers différentes maps et différents modes de jeu.Ca ne vous rappelle pas un autre jeu de type Battle royale également disponible sur Switch ? Ah si, quand même un peu. Et comme l'Autre jeu, Stumble Guys sera gratuit sur l'eShop, avec des achats additionnels possibles dans le jeu.Kiyo se présente ainsi :On vous avouera qu'en anglais comme en français, on ne comprend pas grand-chose, alors voici une bande-annonce qui, heureusement, nous donne plus de précisions sur le gameplay de ce jeu annoncé pour 2025 sur plusieurs supports dont la Nintendo Switch :La Switch et la Playstation 5 accueilleront une autre de ces compilations faciles signées de ces éditeurs en mal d'inspiration. Dans le genre, c'est Sunsoft qui s'y colle cette année avec l'annonce de SUNSOFT is Back! Retro Game Selection qui sortira en septembre 2024.Jusqu'ici, la compilation n'était disponible que sur l'eShop japonais, mais c'est maintenant le reste du monde qui va pouvoir découvrir les trésors de Sunsoft avec cette compilation qui sera proposée pour 9.99€. La compilation ne compte que 3 jeux : Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido, The Wing of Madoola et Ripple Island.Signalons qu'une édition physique a été annoncée. Elle sortira exclusivement chez Red Art Games pour 34,99€, incluant la cartouche du jeu dans un boitier doté d'une jaquette réversible, d'une illustration originale, d'un double-poster et d'un petit stand en résine du logo de Sunsoft. Nostalgie, quand tu nous tiens (votre dévoué a posé sa manette NES utilisée dans Nintendo World Championships: NES edition le temps de cette news).Encore soif de jeux ? On vous renvoie vers notre précédente session de rattrapage, au cours de laquelle on vous a parlé de 8 jeux Switch à venir