[Rattrapage] Des infos sur huit jeux prévus sur Nintendo Switch : annonces, reports, dates de sorties et éditions physiques au menu

Un report pour Blade Chimera sur Switch

Initialement annoncé pour une sortie en août sur la Nintendo Switch et Steam, nous avons pris la décision de retarder la sortie afin de donner à l'équipe Ladybug plus de temps pour améliorer la qualité globale du jeu. Nous suivrons attentivement les progrès du développement avant de faire une annonce sur la nouvelle date de sortie.

Celestia: Chain of Fate annoncé sur Switch

Cuisineer prépare son arrivée en Europe

Faites-vous peur avec la version physique de Faith: The Unholy Trinity

- Faith : Hanté par des cauchemars et en quête de réponses, un jeune prêtre retourne dans la maison où un exorcisme a mal tourné un an auparavant.



- Faith : Chapter II - Après avoir affronté d'innommables entités paranormales et s'en être sorti de justesse, un jeune prêtre sombre dans un nouveau cauchemar.



- Faith : Chapter III - Aidé par un mystérieux étranger, un jeune prêtre parcourt la campagne obscure pour empêcher une secte satanique d'invoquer un démon horriblement puissant.

le jeu Fitness Boxing Feat. Hatsune Miku sortira le 5 septembre en Europe

Associez-vous à Hatsune Miku et déchaînez-vous pour atteindre la forme avec le mode classique Fitness Boxing, ou essayez le tout nouveau mode "Miku Exercise" avec des chansons originales de vos personnages Piapro préférés ! Bougez et amusez-vous à faire de l'exercice à la maison avec Hatsune Miku !



Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU contient 24 chansons classiques, telles que "Melt" et "The Vampire", avec de nouvelles chansons spéciales ajoutées, comme le thème principal du jeu, "Let’s Mikusercise!!" par cosMo@Bousou-P. De plus, il y a plus de 30 musiques de fond de la série Fitness Boxing, faisant de cette édition la plus grande en termes de nombre de chansons.



Fitness Boxing soutient les joueurs dans leur exercice quotidien en offrant une large gamme d'options d'échauffement, de niveaux de difficulté et la possibilité de pratiquer des mouvements individuels. Les instructeurs réguliers Lin et Evan de la série se joignent également à la fête. Toutes les fonctionnalités de support d'exercice de Fitness Boxing, comme les tampons quotidiens qui enregistrent votre historique d'exercice et le système de gestion des objectifs, restent les mêmes, maintenant avec Hatsune Miku pour vous guider dans votre parcours de fitness !

Un remake de Zero the Kamikaze Squirrel en approche

Wildermyth s'annonce sur Switch en octobre 2024

Les ventes de Braid: Anniversary Edition ne sont pas au beau fixe

Une sortie physique annulée pour Omori

Lamentamos tener que comunicar que las ediciones físicas de Omori para PS4 y SWITCH han sido canceladas por el equipo de desarrollo, debido a problemas técnicos relacionados con la localización europea multilingüe.



Nous avons le regret de vous informer que les éditions physiques d'Omori sur PS4 et SWITCH ont été annulées par l'équipe de développement, en raison de problèmes techniques liés à la localisation européenne multilingue. Nous sommes aussi attristés que vous par cette nouvelle.

La sortie du jeu Blade Chimera, un metroidvania tout en pixel-art, fait l'objet d'un report. Initialement prévue pour le mois d'aout 2024, la sortie est reportée pour améliorer la qualité du jeu :Aucune nouvelle date de sortie n'a été annoncée par Team Ladybug, qui communiquera à nouveau une fois que la qualité générale du titre se sera améliorée.Fans de visual novel otome, ce paragraphe est pour vous : Celestia: Chain of Fate a été annoncé par PQube et sortira sur Nintendo Switch le 12 septembre 2024.Voici la bande-annonce du jeu :Revenons un peu sur l'histoire du jeu, pour permettre aux fans du genre de se conforter dans l'idée d'attendre la sortie de ce jeu avec impatience :Aria, une hybride, commence son parcours initiatique en s'inscrivant à l'Académie Celestia, où elle découvre un monde inconnu peuplé d'Angelus, de Daemons et de Half-Bloods. Confrontée à des dynamiques relationnelles étranges, des hiérarchies royales et des prophéties sombres, elle n'hésite jamais à aider ceux dans le besoin. Aria, fille d'un Duc, découvre son identité hybride inattendue et accepte une invitation à l'Académie Celestia pour explorer le monde de la magie, quittant sa famille pour cette nouvelle aventure.Dans ce monde magique, Aria se fixe pour objectif de devenir la meilleure diplômée pour voir son vœu exaucé. Elle participe au Trial of Three Realms, une série d'épreuves par équipes, testant les étudiants dans les différents royaumes de Daemons, d'Angelus et d'Humains. Chaque royaume présente des défis variés, mentaux et physiques, et Aria doit utiliser ses pouvoirs magiques et sa force pour travailler avec son équipe et gagner le plus de points.Avant d'atteindre l'académie, Aria rencontre trois personnages principaux : Ash, Luke et Val, avec qui elle développe des relations allant de l'amitié à l'amour potentiel. Ash, mi-ange mi-humain, cache des luttes sombres de son royaume, mais s'ouvre à Aria. Luke, un Angelus de haute lignée, est gentil et protecteur, tandis que Val, un Daemon énergique au passé tragique, dévoile une douceur cachée. Aria doit choisir avec qui approfondir sa connexion, tout en influençant l'histoire par ses choix, et en découvrant des illustrations et des musiques immersives qui enrichissent son expérience.L'attribution d'un PEGI au jeu Cuisineer tend à faire penser que Marvelous prépare la sortie du jeu en Europe. Déjà disponible sur Steam depuis 2023, aucun signe jusqu'ici ne semblait montrer la sortie de ce dungeon-crawler sur la console de Nintendo.La page Steam du jeu nous donne quelques infos sur le contenu du jeu : Cuisineer se présente comme un jeu chaleureux axé sur la nourriture où vous incarnez Pom, une jeune aventurière devenue restauratrice. Vous retournez dans votre ville natale, Paell, pour gérer le restaurant de vos parents, que vous trouvez fermé et criblé de dettes. Pour rembourser ces dettes, vous devez rouvrir le restaurant et le faire prospérer, ce qui implique bien évidemment de partir à l'aventure pour explorer des donjons !En dehors de Paell, vous poursuivez des aventures en brandissant vos ustensiles de cuisine contre des poulets géants, des crevettes d'artillerie, des piments cracheurs de feu et d'autres périls ennuyeux, tout en sirotant du thé boba en cours de route.Vous collecterez des ingrédients dans la nature, puis ramenez-les chez vous pour cuisiner frénétiquement et transformer votre restaurant délabré en un établissement sensationnel qui rendra vos parents fiers. Mais attention à la ruée de midi !Source : Nintendo Everything Faith: The Unholy Trinity, disponible annoncé sur eShop pour octobre, aura aussi l'honneur d'une sortie physique :Le jeu se compose de 3 chapitres créés dans un style 8-bit qui devrait plaire à certains de nos lecteurs, rappelant les magnifiques graphismes de l'Atari 2600 et de l'Apple II. Ca ne nous rajeunit pas, mais il n'y a pas d'âge pour se faire peur.L'édition physique proposera une jaquette réversible, d'une fausse coupure de presse, d'un livret, d'une carte et d'une planche d'autocollants.On vous traduit la rapide présentation des 3 chapitres que contiendra cette version à paraitre donc en octobre sur Switch :Après vos semaines de vacances faites de barbecue et de glaces 3 boules ornées de crème chantilly, il va falloir se remettre en forme : et cela tombe bien puisque c'est justement le but de Fitness Boxing Feat. Hatsune Miku qui arrivera en Europe dès le 5 septembre 2024.Voici la bande-annonce qui révèle cette date de sortie :Pour rappel, la version asiatique est disponible depuis ce mois de juillet, le délai entre les deux sorties est donc assez réduit. On vous a traduit les infos fournies par l'éditeur du jeu au sujet de ce nouveau jeu de fitness pour votre Switch :On vous parlait plus tôt de la sortie de Aero the Acro-Bat 2 sur Switch, eh bien le spin-off de la série, Zero the Kamikaze Squirrel, est lui aussi promis à une sortie en 2024.Qui a dit que les méchants ne pouvaient pas être des héros ? C'est la question que nous pose la présentation officielle du jeu : en effet, l'ennemi notoire d'Aero the Acro-Bat, Zero, se lance dans une aventure pleine d'action de ninja pour sauver sa forêt et son beau-père kidnappé.Alors qu'il travaillait sur le plan maléfique d'Edgar Ektor, Zero reçoit une lettre de sa petite amie l'informant du danger imminent pour leur forêt. Malgré le refus d'Edgar de le laisser partir, Zero décide de désobéir et de sauver sa forêt bien-aimée.Zero doit maintenant retourner dans sa forêt le plus rapidement possible, mais Edgar Ektor, le maléfique, n'a pas l'intention de le laisser faire facilement. Zero doit traverser 15 niveaux remplis d'action de ninja, utiliser ses compétences de combat pour vaincre divers ennemis et affronter des boss puissants.Le jeu propose des fonctionnalités comme le choix entre les versions anglaise et japonaise, la fonction Rewind/Turbo, la sauvegarde à tout moment, divers filtres d'écran, une galerie d'images et des cheats pour faciliter le jeu.Source : Nintendo Everything Jeu très apprécié par plus de 15000 critiques plutôt élogieuses sur Steam, Wildermyth est maintenant confirmé sur Nintendo Switch. C'est sans doute une info que les joueurs intéressés par le jeu n'attendaient plus puisque le jeu est sorti sur Steam en 2021.Jeu proposé par Worldwalker Games et Auroch Digital, Wildermyth est un RPG axé sur les personnages. Vous constituerez une équipe de héros et les emmènerez dans une aventure où leur développement et leurs interactions seront façonnés par vos décisions. La narration procédurale garantit que chaque aventure est unique, offrant une grande rejouabilité.Tout cela se déroule dans un monde fantastique au style dessiné à la main, où vous verrez les conséquences de vos actions sur votre groupe et son environnement. Bien qu'il n'y ait pas de multijoueur en ligne, l'édition console introduit une coopérative locale à quatre joueurs, vous permettant de former une équipe depuis votre canapé.C'est certainement un jeu qui mérite votre attention en cette fin d'année, il a remporté plusieurs distinctions comme "Meilleur RPG" de PC Gamer, "Editor's Choice" d'IGN, et était finaliste pour le "Innovation Award" aux Game Developers Choice Awards.Une édition physique est au programme, elle comprendra un glossaire des monstres et un DLC Skin Pack. Tout cela sera disponible en octobre 2024 sur Nintendo Switch.Sorti en mai 2024, il semblerait que les ventes de Braid: Anniversary Edition ne soient pas du tout au niveau des attentes de son créateur, Jonathan Blow, qui à l'occasion de sessions de gameplay sur Twitch a donné quelques infos sur la performance commerciale de son jeu.Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne semble pas aller pour le mieux : la version Switch, Braid: Anniversary Edition, se composait du remake du jeu original paru en 2008, mais avait été enrichi d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, d'un commentaire de 15 heures du créateur et de quelques fonctions attendues dans une production de 2024.Pour autant, le succès n'a pas été au rendez-vous. Il faut dire que la sortie du jeu n'a pas semblé faire grand bruit en mai 2024, et en cherchant dans nos propres archives, on remonte en 2021 quand le jeu a semble-t-il été annoncé pour Switch, pour cette année-là. Que s'est-il passé entre 2021 et mai 2024, tout porte à croire que le développement du jeu s'est fait dans la douleur, alors que le gameplay du jeu est intéressant.Proposé à 19.99€ sur l'eShop, voici peut-être un jeu que vous pouvez considérer si vous souhaitez donner un coup de main à un studio maintenant en grande difficulté.Source : VideoGameChronicle.com L'éditeur du jeu Omori, Meridiem, a annoncé sur les réseaux sociaux que l'édition physique de son jeu Omori était annulée aussi bien sur PS4 que sur Switch. La raison invoquée : des problèmes de localisation du jeu pour l'Europe.Cela veut dire que le jeu sortira bien en version physique dans le reste du monde, vous pouvez donc envisager un import depuis un site comme Play-Asia par exemple.Ce tweet traduit en français :Crédit image d'illustration de cette actualité : FreeImages.co.uk