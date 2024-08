Aero the Acro-Bat 2 en vue sur consoles en 2024

Aperçu sur le Playstation Store, il semblerait que Ratalaika Games envisage de sortir Aero the Acro-Bat 2 sur toutes les consoles du moment dont la Switch. Dans ce jeu, qui est un remake du jeu paru en 1994 sur GBA, Aero doit impérativement s'échapper d'un lieu mystérieux pour déjouer le nouveau plan d'Edgar Ektor et sauver le monde de l'amusement.L'histoire de ce second opus, alors que le remake du tout premier jeu de 1993 vient de paraître, est la suivante : après avoir réussi à stopper les plans destructeurs d'Edgar Ektor qui visaient à anéantir le monde de l'amusement, Aero décide d'explorer le musée de l'horreur d'Edgar. Lors de son enquête, il découvre une étrange boîte de magicien flottante et se retrouve transporté dans un lieu mystérieux. À son insu, Edgar a survécu grâce à son serviteur Zero et a lancé un plan B mystérieux qu'Aero doit arrêter.Dans le jeu, Aero doit traverser 8 zones, chacune comportant 3 niveaux, incluant des stages avec des manèges. Pour réussir, il devra utiliser ses compétences acrobatiques. Cela lui permettra de surmonter divers obstacles mortels et ennemis étranges. Le jeu offre quelques choix aux joueurs comme la possibilité de choisir entre les versions anglaise et japonaise, et une fonction Rewind/Turbo pour rejouer ou accélérer le jeu.Les joueurs peuvent également modifier l'apparence du jeu grâce à différents filtres d'écran, accéder à une galerie d'images du jeu original, et activer des cheats pour rendre le jeu plus facile, comme l'énergie infinie ou l'invulnérabilité.La sortie de Aero the Acro-Bat 2 est prévue pour 2024, on attend encore une vraie confirmation de la part de l'éditeur pour une sortie Switch. Aviez-vous l'intention de jouer au premier opus et la perspective de jouer au second dès cette année vous séduit-elle ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous !Source : Nintendo Everything