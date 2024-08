Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours Rouge arrive sur le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Introducing the newest Pokémon. You!



Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team is coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion members on 8/9! pic.twitter.com/ZPtmbrkUOv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 2, 2024

Comme à son habitude, environ une fois par mois, la firme kyotoïte a annoncé le nouvel arrivant pour le mois d’août dans le cadre du Nintendo Switch Online : Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Rouge, 1er opus de la franchise sorti en 2006 sur Game Boy Advance. En juillet, c’était Densetsu no Starfy 1 à 3 qui rejoignaient le NSO, un peu à la surprise générale il faut l’admettre (ces jeux n’étaient sortis qu’au Japon).À partir du 9 août prochain, les abonnés du Pack Additionnel pourront donc jouer à cette petite pépite de la GBA. A l’instar des Pokémon canoniques, Equipe de Secours Rouge avait eu droit à sa version complémentaire, Equipe de Secours Bleue, sortie quant à elle sur Nintendo DS. Nous étions en 2006 et la GBA était clairement sur la fin.Notons également que ce soft avait récemment eu droit à un remake, Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX, sorti en mars 2020, juste avant un certain virus. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas le premier Pokémon à faire son arrivée sur le NSO. Pokémon Stadium 1 et 2 et Pokémon Trading Card Game avaient déjà franchi le pas avant lui.Globalement apprécié par les fans et par la presse, Equipe de Secours Rouge s’était distingué à l’époque par des mécaniques de gameplay bien différentes de celles de la franchise principale : l’exploration de donjons, le recrutement de Pokémon, les quêtes de sauvetage, le secours par d’autres joueurs, … Dans ce jeu sans dresseurs et donc sans êtres humains, ce sont les Pokémon et que rien que les Pokémon qui font l’histoire.Enfin, l’arrivée de Donjon Mystère sur le Switch Online en a certainement surpris plus d’un dans la mesure où cet opus avait eu droit à un remaster en 2020. Mis à part de rares exceptions comme Zelda Link’s Awakening, Nintendo évite en général de proposer le même jeu sur deux tableaux (une version remasterisée et une version Switch Online).Les exemples ne manquent pas : Super Mario RPG, Mario VS Donkey Kong, … mais également tous les remasters de jeux Gamecube et Wii dont les versions originales auraient pu apparaitre sur le NSO (Paper Mario, Metroid Prime, Pikmin 1&2, Zelda Skyward Sword, …).En espérant que les Pokémon principaux débarquent un jour sur le Switch Online. Mais ce n’est pas dit …Sources : NintendoSoup , Gematsu, Nintendo of America