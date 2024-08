L’OST de Zelda Tears of the Kingdom enfin disponible … mais seulement au Japon

C’est Nippon Columbia, un réputé label musical japonais, qui a mis en vente au pays du Soleil levant l’imposante bande originale de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom . Ce vaste coffret de 9 CD comprend un total de 344 pistes. On y retrouve bien entendu les thèmes principaux (aucun nom de thème ne sera dévoilé pour ne pas spoiler ceux qui n’auraient pas encore terminé ce jeu gargantuesque) mais également les différentes variations dans la plaine d’Hyrule et les multiples effets sonores présents dans le soft. Deux éditions sont à la vente : une standard et une limitée. Elles sont toutes deux disponibles à l’achat sur la boutique Nintendo Japon . Ci-dessous, l'annonce officielle :L'édition standard, évoquée un peu plus haut, comprend les 344 pistes réparties sur les 9 CD. Autrement dit, la musique rien que la musique. Quant à l’édition limitée, elle propose le même contenu que l’édition standard plus une clé USB en forme d'épée de la légende contenant 15 pistes en haute résolution.Sorti en mai 2023, Zelda TOTK avait fait sensation avec son contenu tout bonnement gigantesque. Dépassant la durée de vie de son aîné, Breath of the Wild, qui était déjà colossale. Elu meilleur jeu d’action / aventure aux Game Awards 2023, il avait cependant échappé au titre de GOTY, décerné à Baldur’s Gate 3. Zelda TOTK demeure tout de même un must have de la Switch. Chez PN, nous n’avions pas hésité à lui donner la note maximale à l’époque Pour conclure, cette bande originale s’inscrit dans une politique bien plus large de vente de produits dérivés autour de cet indispensable de la Switch. Une gamme de T-shirts pour hommes Zelda TOTK avait été lancée dans les magasins Uniqlo au Japon le 26 avril dernier. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi des porte-clés, des bijous, des sacs, des bracelets, des carnets, des posters et j’en passe ! Ces derniers étant aussi disponibles sur le store de Nintendo Japon. En espérant qu’à terme, tous ces produits dérivés fassent leur arrivée chez nous… En attendant, il est possible d'importer cette superbe BO via un site spécialisé comme Play-Asia (prix actuel : 137.76€).Sources : NintendoLife