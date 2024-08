The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : lieux, balises et capacité de synchronisation se dévoilent dans une nouvelle vidéo ''visite d'Hyrule''

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Visite d'Hyrule (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nous permettra de découvrir les lieux les plus emblématiques d'Hyrule : le désert de Gerudo, le Volcan d'Ordinn, les Marais de Firone, ou encore les Jabul Waters qu'on ne saura pas encore traduire correctement en français.Un jeu Zelda, c'est une quête principale, certes, mais aussi la possibilité d'aider son prochain avec des dizaines de quêtes annexes : ce jeu ne fera pas exception à la règle puisque Nintendo a même imaginé une sorte de Journal d'aventure permettant de garder une trace de tout ce que l'on peut faire dans le jeu. C'est peut-être ce qui manquait à votre dévoué pour ne pas trop vite se déconnecter d'un Zelda après avoir commencé le jeu, perdu dans l'immensité de son monde ouvert !Les points de passage sont des raccourcis qui permettent grâce à des balises de passer d'un endroit de la carte à un autre rapidement, sans avoir à traverser tout le royaume à pied. Il suffira de les découvrir une première fois pour pouvoir ensuite y accéder en toute simplicité depuis n'importe quel autre point de passage.Voici le texte officiel fourni par Nintendo, traduit en français :Un nouveau pouvoir a été présenté, le pouvoir de Synchronisation. On connaissait la possibilité de dupliquer des objets. Il semble donc que ce ne soit pas la seule aptitude spéciale que pourra nous donner Tri, avec des variantes comme la Synchronisation inversée :La date de sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est calée au jeudi 26 septembre 2024 . Avec ses adorables graphismes et son histoire intrigante dont Zelda sera, enfin, l'héroïne, on a hâte de parcourir Hercule à nouveau !