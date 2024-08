De nouveaux visuels pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Artworks Zelda Echoes of Wisdom





Le destin d'Hyrule repose entre les mains de Zelda.

La sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom pourrait bien être l'événement de la rentrée pour les fans de Nintendo en général et ceux de la franchise Zelda en particulier. En effet, c'est une aventure aussi mignonne à regarder qu'intéressante à jouer qui se profile à l'horizon.Hier, Nintendo dévoilait sa vidéo "Visite d'Hyrule" dans laquelle on a pu découvrir certains lieux emblématiques comme le désert Gerudo ou le volcan d’Ordinn, l'occasion pour les fans de retrouver les grandes tribus d'Hyrule.En plus de cette vidéo, Nintendo a partagé de nouvelles images du jeu, et profité de son aura sur les réseaux sociaux pour partager de superbes artworks de Zelda, l'héroïne du jeu.Voici pour commencer une sélection de visuels en français diffusés par Nintendo France :Et on continue avec ces quelques posts sur les réseaux sociaux, absolument adorables.Pour autant, nul doute que le jeu sera aussi corsé que les autres opus de la franchise, avec un gameplay intelligent construit autour des pouvoirs de Tri, comme la Duplication et la Synchonisation.Voici en plus quelques visuels diffusés par Nintendo of America diffusés par NintendoLife :The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch exclusivement. Pour l'occasion, une Nintendo Switch Lite Édition Hyrule sera commercialisée, comprenant une console aux couleurs de Zelda et un abonnement d'un an à Nintendo Switch Online + Pack d'extension.Vous êtes comme nous prêt à embarquer dans cette nouvelle aventure ? Le Nintendo Store propose actuellement des goodies pour tout achat du jeu, moyennant quelques euros supplémentaires :Source : Communiqué de presse, Twitter