News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Par JulienPN

JulienPN Publié le 22/03/2020

à 11h49



Animal Crossing: New Horizons est là et enfin là, et voilà sûrement quelques jours que vous déambuler sur votre île à ramasser fruits, coquillages et autres ressources tout en arrachant ces vilaines mauvaises herbes qui n'ont de cesse de repousser !



Et on s'est dit à PN qu'il serait bon de vous partager quelques unes de nos astuces pour bien progresser en début de partie, avec des astuces qui faciliteront votre quotidien insulaire.

Astuce N°1 : Laissez faire le temps ! Les premiers jours, nous vous déconseillons de trop jouer. Bizarre, non ? Eh bien pas tant que ça en fait si on suit la logique avec laquelle le jeu a été pensé. En effet, ce n'est qu'au fil des jours que certaines activités se débloqueront, comme le musée par exemple, avec l'arrivée de Thibou sur votre île de moins en moins déserte.



Les plus malins penseront évidemment à changer l'heure de la console et cela marche plutôt bien, mais n'espérez pas avoir accès aux événements spéciaux comme cela. Ne foncez donc pas au 25 décembre dès aujourd'hui.



En revanche, pensez à régulièrement revenir à l'heure normale pour éviter des conflits. Petite astuce toute bête pour cela, pensez à noter l'heure à laquelle vous avez arrêté de jouer et à votre prochaine session, remettez la console pile à cette heure pour réduire petit à petit l'écart. Et si évidemment vous avez su tenir assez longtemps pour dépasser cette dernière, réactiver tout simplement la synchronisation de l'heure avec Internet dans les paramètres de votre Switch pour tout revienne à la normale.



Petit à petit vous ne devriez de toute façon plus avoir besoin de jouer avec l'horloge, mais pour les plus pressé, c'est toujours un moyen de prolonger le plaisir sans être bloqué. A vous de voir, on n'est pas forcément fan de cette solution alors... laissez faire le temps !

Astuce N°2 : Les fruits Les fruits sont particulièrement important dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing. Non seulement les planter fera pousser un nouvel arbre fruitier et les vendre vous rapportera de précieuses clochettes, mais les manger vous donnera une super force. Et c'est là l'astuce principale à retenir : avec plus de force, vous pourrez casser des rochers mais aussi déraciner des arbres complets pour les replanter ailleurs.



Tout l'intérêt sera alors d'aller visiter une île déserte voisine via Nintendo Switch Online, pour y ramener des arbres fruitiers que vous n'avez pas chez vous. Et comme plus ces derniers valent plus chers à la revente, c'est encore plus de clochettes dans votre poche.

Astuce N°3 : Les fleurs Tant que nous sommes sur les visites d'îles désertes, pensez-bien à ramener les fleurs que vous y croiserez. Cela fera apparaître de nouveaux insectes sur votre île, ce qui fera plaisir à Thibou et à votre porte-monnaie.



En plantant ces dernières à côté d'autres de couleurs différentes, vous pourrez créer de nouvelles couleurs de fleurs.

Astuce N°4 : comment agrandir son inventaire ? Comment disposer de la sélection rapide des outils ? Vous avez peut-être dû rapidement faire face à un manque de place dans vos poches et faire des aller-retours chez Tom Nook n'est pas toujours des plus pratique. Mais saviez-vous que vous pouviez dès les premiers jours agrandir votre inventaire ?



Tout cela se passe dans le Nook Stop, le distributeur qui se trouve chez Tom Nook. Dans celui-ci vous pouvez dépenser vos miles contre des objets ou des capacités.



Sélectionner l'option "Echanger des miles Nook". Dans ce menu vous pourrez dépenser votre miles durement acquis pour acheter une extension de la taille de votre inventaire., appeler "Savoir s'organiser" et qui coûtera tout de même 5 000 miles.



Vous trouverez au même endroit la roue des outils, vous permettant de passer plus rapidement d'un outil à l'autre. Cette capacité s'appelle Guide du panel d'outils et ne coûtera que 800 miles.



Avec cela, vous serez bien plus à l'aise dans vos explorations, faites-nous confiance !

Astuce N°5 : Comment agrandir encore plus son inventaire ? 30 emplacements ne vous suffisent déjà plus ! Alors vous pourrez encore l'agrandir de 10, mais il va falloir, une fois encore, se montrer patient. Il faudra en effet attendre que Nook vous propose de modifier la tente des services, ce qui arrivera à l'arrivée de votre troisième habitant.



La tente se transformera alors en un véritable bâtiment, et ô surprise, le Nook Stop vous proposera de nouvelles capacités, dont un nouveau guide d'organisation qui coûtera lui 8 000 miles Nook.

Astuce N°6 : Frapper les rochers Cette astuce est bien connue des fans de la licence, mais peut ne pas être évidente aux premiers abords. Si vous frappez les rocher avec votre pelle (sans avoir mangé de fruits avant), vous pourrez tomber sur un rocher "mou". Celui-ci vous lâchera alors des ressources, et un rocher peut en libérer jusqu'à 8. Voilà comment récupérer les précieux minerais, mais aussi des clochettes, parce que oui, l'argent est partout dans Animal Crossing: New Horizons.



A noter que les rochers renouvellent leur ressource tous les jours, inutile donc de vous acharner sur le même plusieurs fois dans la même journée.

Astuce N°7 : Guetter le ciel Vous avez peut-être déjà croiser un ballon dans le ciel avec un cadeau accroché au bout. Eh bien sachez que ceux-ci apparaissent toutes les 10 minutes. Sortez donc votre lance-pierre et récupérez le précieux butin : plans de craft, clochettes, vêtement, meuble... il n'y a que du bon dans ces cadeaux.

Comment obtenir le lance-pierre dans Animal Crossing: New Horizons ? Pour avoir le lance-pierre, rien de plus simple. Il suffit de parler à Méli et de lui acheter le plan de craft du lace-pierre. Il vous faudra ensuite récupérer 5 bois dur pour le construire.

Astuce N°8 : Remplissez vos missions quotidiennes Une fois votre tente remboursée, Tom Nook mettra à jour votre Nook Phone et débloquera l'accès aux missions quotidiennes. Celles-ci sont beaucoup plus simples que les missions traditionnelles et vous demanderont par exemple d'attraper un petit nombre de poissons ou de récolter tel ou tel matériau. Rien de bien difficile donc, mais un bon moyen de faire grossier votre compteur de miles.



Certaines missions valent deux fois plus de miles, donc n'hésitez pas à étudier les missions proposées pour organiser vos actions sur l'île : il pourrait être plus intéressant d'aller pêcher des poissons que d'attraper des insectes à un instant T... puis exactement l'inverse quelques minutes plus tard au gré des missions complétées.

Astuce N°9 : Ne vendez pas vos tarentules chez Méli et Mélo La tarentule est un insecte difficile à capturer au départ, mais plutôt rentable. Vous pourrez la vendre 8 000 clochettes, ce qui fait déjà un pécule fort sympathique mais vous pouvez en tirer plus. En effet, Djason, le lézard rouge viendra régulièrement vous rendre visite et c'est un féru d'insectes. Il vous proposera de racheter vos tarentules non pas 8 000 mais 12 000 clochettes. Une bonne raison de les stocker un peu chez vous en attendant son passage. N'hésitez d'ailleurs pas à lui montrer n'importe quel autre insecte, il se montrera toujours généreux avec vous.



Voilà pour le moment ce que l'on peut partager avec vous. Ce guide grandira évidemment petit à petit, et on compte aussi sur vous pour partager vos découvertes en commentaires afin d'en faire profiter tous les explorateurs.