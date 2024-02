La Switch reste au cœur de la stratégie de Nintendo pour une partie de la prochaine année fiscale 2024

Dans un contexte marqué par des rumeurs persistantes sur l'arrivée d'une nouvelle console, Nintendo place sa Switch actuelle au centre de sa stratégie pour l'année à venir. Ou en tout cas pour le début de l'année, on essaie là de lire entre les lignes d'un article de Bloomberg de ce jour.Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a confirmé lors d'une conférence téléphonique suivant la publication des résultats financiers de l'entreprise, que la Switch continuerait d'être "l'activité principale" de Nintendo en 2024. Cette déclaration vient tempérer les spéculations autour du lancement d'une hypothétique "Switch 2" dans un avenir proche.Nintendo a relevé ses prévisions de ventes de Switch pour l'année fiscale se terminant en mars, passant de 15 millions à 15,5 millions d'unités, suite à des performances supérieures aux attentes durant le trimestre des fêtes. Malgré une légère baisse des ventes de hardware de 6% par rapport à l'année précédente, la société a vu son profit opérationnel atteindre 184,5 milliards de yens (environ 1,15 milliard d'euros), dépassant les prévisions des analystes.Les éditions personnalisées de la Switch, arborant les thèmes de Super Mario et d'Animal Crossing , ont notamment contribué à booster les ventes sur le marché japonais. Par ailleurs, l'incursion réussie de Nintendo dans le cinéma avec le film "Super Mario Bros. Le Film" et le succès critique de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ont maintenu un intérêt soutenu pour la marque tout au long de 2023, ce que Nintendo France avait aussi confirmé en début d'année dans les colonnes du Figaro.Cependant, Nintendo reste discret sur ses plans concernant le successeur de la Switch, Shuntaro Furukawa refusant de commenter au-delà de l'affirmation selon laquelle l'entreprise continue de rechercher de nouveaux matériels et logiciels. Cette position prudente survient alors que la Switch, lancée il y a presque sept ans , montre des signes de vieillissement face à la concurrence, notamment la PlayStation 5 de Sony qui a pris la tête des ventes de consoles aux États-Unis.Les analystes estiment que Nintendo garde ses titres majeurs "au chaud", probablement en prévision d'un alignement de lancement qu'on ne peut qu'espérer impressionnant pour le successeur à venir de la Switch. Malgré cela, la société a réussi à maintenir un solide intérêt pour sa console actuelle, qui a dépassé les ventes de la Wii avec 139 millions d'unités vendues. D'ailleurs, la console vient de s'imposer comme la console la plus vendue de tous les temps au Japon.A lire aussi : retour sur le 3e trimestre fiscal 23-24 de Nintendo Alors que nous gardons tous un œil attentif et pressé sur les moindres indices concernant une nouvelle console, Nintendo semble déterminé à prolonger sa Switch actuelle, tout en préparant, tranquillement, le terrain pour l'avenir. Les plans détaillés pour l'année fiscale à venir seront révélés lors de la prochaine séance d'information sur les résultats, prévue en mai, offrant potentiellement plus de clarté sur la direction que prendra l'entreprise. En attendant, on se contentera des rumeurs parfois persistantes comme celle-ci au sujet de la diagonale de 8 pouces pour un écran LCD Source : Bloomberg