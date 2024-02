Résultats trimestriels : la Nintendo Switch atteint les 139,36 millions d'unités vendues et Super Mario Bros. Wonder triomphe

Nintendo a publié ce mardi 6 février, à la fermeture de la Bourse de Tokyo, son rapport financier pour les neuf premiers mois de l'année fiscale, se terminant le 31 décembre 2023, révélant des performances impressionnantes pour la console Nintendo Switch et pour les titres phares du trimestre tels que Super Mario Bros. Wonder. Avec 139,36 millions d'unités vendues, la Switch continue de séduire les joueurs à travers le monde.On retiendra de ce rapport le succès fulgurant de Super Mario Bros. Wonder, qui s'est écoulé à près de 12 millions d'unités depuis son lancement en octobre 2023​​. Cette nouvelle entrée dans la série des Super Mario Bros., la première en près de 11 ans, a non seulement dynamisé les ventes de la console mais a également joué un rôle clé dans la performance globale de Nintendo durant cette période, la qualité du jeu ayant incité des foyers à s'équiper.Le rapport met également en évidence d'autres succès sortis en 2023, comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Pikmin 4, qui ont respectivement atteint des ventes de 20,28 millions et 3,33 millions d'unités​​. Nintendo produit des titres variés qui renforcent l'engagement des joueurs et soutiennent en plus les ventes de consoles. Que demander de plus ?Voici le top 10 actualisé des million-sellers de Nintendo :1 Mario Kart 8 Deluxe – 60.58 millions2 Animal Crossing: New Horizons – 44.79 millions3 Super Smash Bros. Ultimate – 33.67 millions4 The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31.61 millions5 Super Mario Odyssey – 27.65 millions6 Pokemon Sword / Pokemon Shield – 26.17 millions7 Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 24.36 millions8 Super Mario Party – 20.34 millions9 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20.28 millions10 New Super Mario Bros. U Deluxe – 17.20 millionsEn termes de revenus, Nintendo a généré 1,394.7 milliards de yens de ventes nettes (soit 8,72 milliards d'euros) et un profit opérationnel de 464,4 milliards de yens (soit 2,90 milliards) sur cette période​​. Ce sont des chiffres solides, qui illustrent la performance financière du groupe, soutenue par la force de son portefeuille de jeux et la popularité continue de la console Switch.Les activités numériques de Nintendo, incluant les versions téléchargeables de jeux et le contenu additionnel pour le Switch, ainsi que les services Nintendo Switch Online, ont également vu une croissance, avec des ventes numériques atteignant 346,4 milliards de yens, marquant une augmentation de 11,7 % par rapport à l'année précédente​​. Cette augmentation souligne l'importance croissante du numérique dans la stratégie globale de Nintendo.Les derniers résultats financiers de Nintendo reflètent la forte demande continue pour le Nintendo Switch et ses jeux, la question étant de savoir, à l'approche du 7e anniversaire de la console, si cela va pouvoir durer encore longtemps. Le catalogue des sorties 2024 est moins attrayant que ne le fut le planning 2023, même si on avoue être curieux de ce que nous proposera Super Princes Peach: Showtime! notamment dès le mois de mars prochain !Sources : Nintendo (en anglais) via Nintendo Everything