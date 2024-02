Le premier produit Nintendo vendu en Europe permettait de rechercher son âme sœur

Amusante trouvaille de la part de Nintendo Memories, relayée par Before Mario, un site extrêmement bien documentée sur les activités historiques de Nintendo. Ils semblent avoir retrouvé la date de commercialisation du premier produit Nintendo en Europe : 1973 ! Mais qu’est-ce ? Le Sebiorg ? Non, même si l’année colle parfaitement. C’est le Love Tester, surnommé baromètre d’amour, un jouet imaginé par Gunpei Yokoi et commercialisé par Nintendo en 1969, qui prétendait mesurer les sentiments amoureux entre deux personnes.





On imagine bien la situation un peu gênante : Je t’aime ! Attends chérie, je vais vérifier avec le Love Tester ! Une claque et ce n’est plus la peine de tester quoi ce que ce soit. On se regarde pour mémoire la publicité de l’époque que l’on peut retrouver sur la chaine 1Button et on regardera au passage le petit test retro diffusé par la chaine Neon Polygons.



Si on pensait que ce type de produit n’avait pas navigué tout de suite vers nos contrées, il semble qu’en 1973, une société d’importation italienne du nom d’Impeuropex ait fait venir ce Love Tester au moins en Italie pour faire partie d’une loterie au sein du Barba-Nera, un almanach italien, véritable institution locale, toujours publié depuis sa création en 1762.

Il y avait ainsi 21 Love tester à gagner, ou du moins dans son appellation italienne « Misuratore d'amore ». Un appareil commercialisé au tarif de cinq mille cinq cents lires italiennes, soit environ 50 euros en monnaie d'aujourd'hui.

Si la société Impeuropex est aujourd’hui spécialisée dans la vente de machine à sous, il y avait avant Impeuropex Corp ! et EDG-Impeuropex, qui récupéraient des circuits imprimés japonais et pirates fabriqués par d’autres sociétés pour monter diverses machines compatibles, pas toujours très légales. Des procès dans le passé ont obligé la société à corriger le tir. Ainsi à la fin des années 80, elle a commercialisé Multigame, une adaptation de la console NES pour les salles d’arcade.