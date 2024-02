La Switch, reine des consoles au Japon, c'est fait !

Dans un précédent billet , nous évoquions la possibilité pour la console Nintendo Switch de devenir la console la plus vendue au Japon. En effet, le record était détenue par la Nintendo DS avec 32 990 000 unités vendues, la Switch n'était qu'à moins d'un million d'unité de ce record.





Si on pensait que c'était une question de mois pour surpasser ce pallier, ce record est donc tombé beaucoup plus vite à la lumière des derniers chiffres de ventes communiqués par Nintendo lors de la présentation de ses résultats trimestriels. Au 31 décembre 2023, la Switch au Japon s'est vendue à 33,34 millions d'unité, le record de la DS est désormais pulvérisé. La Nintendo Switch devient donc officiellement la console la plus vendue sur l'archipel nippon de l'histoire. Et comme la console se porte toujours très bien, elle peut encore creuser son avance pour espérer garder ce sacre encore pendant de longues années.





Avec ses 139,36 millions d'exemplaires écoulés, il reste à la Nintendo Switch désormais deux records à vaincre : celui pour devenir la console Nintendo la plus vendue au monde en détrônant la DS (154 millions). Puis celui pour devenir la console la plus vendue au monde et détrôner la PS2 (158 millions). On y croit !





Petit rappel des paliers des autres consoles au Japon (données Install Base), en millions de consoles :





Nintendo Switch – 33.34m (au 31/12/2023)

Nintendo DS – 32.99m

Game Boy – 32.47m

Nintendo 3DS – 25.26m

Playstation 2 – 21.98m

Playstation Portable – 19.69m

Famicom – 19.35m

Playstation – 18.86m

Super Famicom – 17.17m

Game Boy Advance – 16.96m