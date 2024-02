Pokémon Écarlate et Violet : 3e maître étalon des ventes pour un titre Pokémon

Les bilans de l'année 2023 sont donc bouclés et au 31 décembre 2023, le binôme Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet s'est écoulé à 24,26 millions d'exemplaires. Un très beau score qui permet à cet opus de se hisser à la troisième place des titres pokémon les plus vendus de l'histoire, en éjectant ainsi les épisodes Gold et Silver, qui restent sur un respectueux cumul de 23,7 millions de ventes.





Les deux titres en tête restent respectivement l'opus original rouge/vert/bleu avec 31 380 000 exemplaires puis en seconde place, nous retrouvons sur Nintendo Switch les opus Pokémon Bouclier et Épée avec 26 170 000 d'exemplaires.

Here are the sales figures we have for Pokémon using the latest numbers we have. pic.twitter.com/3Cw3OpbKV2 — Joe Merrick (@JoeMerrick) February 6, 2024

Les Pokémon continuent donc à séduire les possesseurs de Nintendo Switch, grandement aidés par l'important parc installé. Mais le très bon résultat de ce dernier opus ne doit pas cacher les déceptions ayant entouré ce dernier opus. Une technique clairement en retrait de plus en plus critiquée par les fans et deux DLC vendus au prix fort au contenu famélique (6h sans se fouler pour boucler le 1er, moins de 4h pour le second). Les développeurs sont attendus au tournant, sortir un nouvel opus avec de nombreux bugs et une légèreté technique risque de faire partir une génération de joueurs n'y trouvant plus leur compte. Le récent succès de Palworld, concurrent qui a fait le buzz pour ses très (trop) fortes inspirations, n'est pas étranger à cette lassitude autour des titres Pokémon qui recyclent le concept initial sans réellement décoller graphiquement opus après opus. La pause autour de la franchise est une indication que l'on souhaite prendre un peu plus de temps pour réfléchir au prochain opus.





Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Bande-annonce du gameplay des DLC (Nintendo Switch) 06/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une page se tourne avec Sacha et Pikachu qui quittent le dessin animé après 25 saisons. et plus de 1 200 épisodes, le dessin animé, remplacés par Liko et Roy. Pokémon Ecarlate et Violet nous ont fait jouer à Paldéa, univers de la dernière série. La greffe, de tous les dangers au départ au regard de la popularité des personnages initiaux, a pris mais elle doit être confirmée. On attend un scénario un peu plus travaillé et surtout un réel gap technique désormais. Peut-être que la prochaine console Nintendo aidera les développeurs à concevoir un titre plus ambitieux ?