3 super publicités au Japon pour Super Mario Bros Wonder

Trois nouvelles publicités sont disponibles sur YouTube et proposées par la chaîne officielle de Nintendo. Ces clips de 30 secondes chacun nous permettent de découvrir certains aspects de Super Mario Bros Wonder, dont la sortie est calée au Japon comme ailleurs au 20 octobre 2023. Voilà de quoi compléter tout ce que l'on savait déjà sur Mario Wonder Dans la première, nous retrouvons la transformation en éléphant, une des nouvelles aptitudes dont vont pouvoir bénéficier les personnages en prenant le fruit éléphant. Ce clip est l'occasion de retrouver les 4 personnages incarnés par les joueurs transformés en éléphant !On soulignera l'effort dans l'animation de ces personnages, trop mignons, par exemple franchir une porte avec un arrière-train imposant n'est pas si facile quand on est un éléphant ! Autre fait que nous avions appris lors du Super Mario Bros Wonder Direct , il est possible de cracher de l'eau avec sa trompe.Enfin, on entend le thème du jeu qui évolue un peu quand on est éléphant avec un son de trompette qui ne laisse guère de place au doute quant à l'envie des concepteurs de nous immerger encore plus dans la peau du personnage !Voici cette première publicité :La seconde publicité est plus orientée gameplay : elle nous permet de retrouver les personnages dans différentes transformations (Feu, Foreuse, Super) et différentes actions.Dans la troisième et dernière publicité, c'est le mode Solo et les objectifs de Mario qui sont mis en avant. On a ainsi quelques séquences des niveaux normaux, puis on bascule vite dans la folie des Fleurs Prodige :Super Mario Bros Wonder sort le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch exclusivement !