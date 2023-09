[Salons] Jouez en avant-première à Super Mario Wonder en Suisse et en Angleterre

Sois parmi les premiers à découvrir un monde de merveilles dans Super Mario Bros. Wonder avant sa sortie le 20 octobre 2023.

Nintendo UK est enthousiaste de s'associer à l'EGX pour permettre aux visiteurs britanniques de poser leurs mains pour la première fois sur Super Mario Bros Wonder

Nous sommes impatients de voir tout le monde découvrir le pouvoir de la Fleur Prodige et les surprises inattendues qu'elle apportera. L'EGX rassemble les joueurs, ce qui est au cœur de tout ce que nous faisons, et nous sommes impatients de partager ces expériences avec tout le monde en octobre.

Nintendo sera présent dans deux événements européens dans les prochaines semaines. Et si on les mentionne, c'est parce que l'éditeur permettra au public de découvrir Super Mario Bros Wonder en avant-première presque mondiale.En effet, deux salons accueilleront des stands Nintendo ces prochaines semaines. Tout d'abord, il y a la Zurich Pop Con de ce week-end, les 30 septembre et 1e octobre 2023, où la Nintendo Zone permettra de jouer à Mario Wonder comme on peut le lire ici Sur son stand zurichois, Nintendo permettra aussi de jouer à Sonic Superstars, Prince of Persia: The Lost Crown et Just Dance 2024 qui ne seront pas encore disponibles au moment du salon. Deux nouveautés récentes seront proposées, Dragon Quest The Adventure of Dai et Baten Kaitos I & II HD Remaster, tandis qu'une large part du calaogue principal de la console seront aussi de la partie au détour des bornes installées sur le stand. Clairement the place to be ce week-end pour les fans de Nintendo qui auraient la chance d'aller à Zurich pour le week-end !Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de la Zurich Pop Con A lire aussi : découvrez les transformations des personnages de Super Mario Wonder On vous avouera que le délai est un peu tendu pour s'improviser un week-end à Zurich, alors peut-être que vous préférerez prendre le temps d'organiser votre séjour pour aller à Londres du 12 au 15 octobre prochain, pour assister au salon EGX qui se déroulera à l'ExCel. Eurogamer nous indique dans cet article que Super Mario Wonder sera jouable sur le stand de Nintendo qui proposera aussi d'autres jeux, avec la promesse de voir Mario et Luigi déambuler dans les allées.Les organisateurs de l'événement ne sont pas peu fiers de leur coup non plus :Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de l'EGX London Si parmi nos lecteurs certains ont la possibilité d'assister à ces événements, qu'ils n'hésitent pas à nous transmettre quelques photos via les réseaux sociaux, ou via notre serveur Discord