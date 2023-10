Pikmin 4 : Les créateurs expliquent que le développement ne vise pas seulement à satisfaire Miyamoto

Le développement d'un jeu est un long processus jalonné de défis, d'explorations et de prises de décisions cruciales. Le cas de Pikmin 4 ne fait pas exception. Récemment, les principaux créateurs du jeu, Yuji Kando et Yutaka Hiramuki, se sont exprimés dans une interview sur le processus de développement et leur collaboration avec la légende de Nintendo, Shigeru Miyamoto​.Les propos de Yuji Kando révèlent une vision mature et centrée sur le produit final plutôt que sur l'approbation individuelle. Lorsqu'il évoque la collaboration avec Miyamoto, il précise : "nous ne travaillons pas sur un jeu avec l'objectif de rendre M. Miyamoto heureux."Cela souligne la profondeur des discussions et l'analyse minutieuse du design du jeu qui prévalent dans le processus créatif. Les échanges avec Miyamoto, bien que source de nervosité quand on est un jeune développeur et que le Maître vous regarde dans les yeux, contribuent à affiner et à enrichir le jeu.La révélation du développement de Pikmin 4 par Miyamoto en 2015 était manifestement prématurée. Yuji Kando explique que le développement a débuté en petit comité après Pikmin 3. Cependant, en raison d'autres projets prioritaires appelant les ressources prévues sur Pikmin 4, le cadre nécessaire pour mener à bien le développement n'a pas pu être établi. Ce n'est que bien plus tard que Pikmin 4 a finalement pris forme, aboutissant au jeu que nous avons pu découvrir le 21 juillet 2023 et dont vous pouvez toujours lire le test ici Les réflexions de Kando et Hiramuki offrent un point de vue unique des coulisses, vues de l'intérieur, du développement de Pikmin 4, et mettent en lumière l'engagement et la passion qui alimentent la création d'un jeu vidéo.Source : Game Informer