News Rumeurs

"Nous vous souhaitons un bel été." (Traduction réalisée par notre rédacteur, Shû)

Galerie images 13/08/2020

"Comme l'a rapporté Eurogamer, partenaire du réseau de VGC, dans une suite à notre histoire, ces remasters comprendront Super Mario 64 de 1996, Super Mario Sunshine de 2002 et Super Mario Galaxy de 2007. Nintendo sortira également plusieurs autres titres Mario en 2020, notamment un nouvel épisode de la série Paper Mario et une version Deluxe de Super Mario 3D World en 2013." (Rapport de VGC)

"De nombreux jeux Mario en 2D sont déjà disponibles sur Nintendo Switch via les applications Switch Online NES et SNES de la console, et Nintendo prévoit d'en ajouter à cette bibliothèque dans un avenir proche." (Rapport de VGC à nouveau)

Galerie images 13/08/2020

Il y a deux jours, alors que la canicule estivale faisait rage en France, la page de l’eShop japonais du centre de nouvelle Nintendo Switch a publié une nouvelle publication. Celle-ci, pouvant paraitre anodine, mettait à nouveau Super Mario Sunshine sur les devants de la scène avec le message suivant :Et comme vous avez pu le lire, nous avons bel et bien écrit "à nouveau", car ce n’est pas la première fois. En effet, l’été dernier, Nintendo nous avait déjà sorti une publication similaire sur l’ensemble de ses comptes Instagram. Celle-ci, mettait encore une fois en scène le plombier, mangeant à cette occasion une pastèque.Des teasing qui rejoignent ainsi aisément la rumeur sur les 35 ans de Mario, selon laquelle une trilogie de jeux 3D Super Mario prendrait place, comprenant Super Mario 64 Super Mario Galaxy et Super Mario Sunshine … Cette rumeur, apparue courant mars, indique une sortie durant la 35ième année de vie de la licence Super Mario, qui débutera le 13 septembre prochain ( Super Mario Bros. étant sorti à cette date en 1985).A lire aussi : [Rumeur] Nintendo préparerait une grosse surprise pour les 35 ans de Mario Ce qui donnerai place à un potentiel Nintendo Direct (même si depuis le temps qu’on l’attend, on a des doutes !) ou autre chose afin d’annoncer une sortie prochaine (entre le 13 septembre 2020 et le 12 septembre 2021, ce qui laisse une fenêtre de sortie très large, même si VGC indique une sortie en fin d’année) de l’un ou des jeux annoncé par cette rumeur, à savoir Super Mario 3D World Deluxe et la trilogie Mario pour sûr, mais aussi de nouveaux jeux rétro Mario qui devraient rejoindre les émulateurs Nintendo Switch Online sous peu.A titre de rappel comme vous avez pu déjà le lire dans la première citation du rapport de VGC, cette rumeur nous avait déjà annoncée prématurément l’arrivée de Paper Mario: The Origami King . Preuve que nous pouvons tout de même lui accorder un peu de confiance, malgré que le contenu dont elle parle semble utopique.Est-ce donc un énième teasing de la part de Nintendo Japan avant une annonce prochaine ? Rien ne peut être confirmé ou démenti pour le moment. Ce qui est en revanche certain, c’est que l’on en saura plus d’ici un mois au maximum, car Nintendo va entrer dans une période cruciale et double : celle des fêtes de noël couplés avec la sortie des consoles nouvelles générations de Sony et Microsoft. Et ce n’est évidement pas Pikmin 3 Deluxe seul qui parviendra à maintenir les ventes de la Switch durant cette période…Source : Nintendo VGC et Eurogamer