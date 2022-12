Joyeux Noël à tous !

En attendant l'ouverture des cadeaux ou le prochain plat de l'interminable déjeuner de Noël du 25 décembre, n'hésitez pas à rejoindre notre

, vous êtes déjà plus de 900 à nous avoir rejoint !

Nous sommes vraiment heureux de célébrer cette journée spéciale avec vous tous : joyeux Noël ! Noël est une période de l'année où nous nous réunissons avec nos proches et célébrons la paix, l'amour et la bonté. Il est parfois un peu utile de le rappeler... même s'il est bien dommage que ce ne soit qu'un seul jour par an !En cette période de Fêtes, les regards sont tournés vers les fabricants de consoles et les éditeurs de jeux vidéo : depuis plus de 35 ans et la sortie de la NES en France, Nintendo fait partie de ces marques que plus d'un joueur est heureux de retrouver au pied du sapin. Cette année, est-ce encore le cas ?Même sans nouvelle console, il y avait du choix dans le catalogue Nintendo Switch et si vous n'avez toujours pas d'idée, on a publié plusieurs Guides spéciaux pour vous mettre sur les rails du meilleur choix dans nos colonnes ces dernières semaines :- Notre top 10 des incontournables Nintendo Switch - Notre top 5 des meilleurs jeux indépendants sur Switch - Notre top 5 des meilleurs jeux multijoueurs Nintendo Switch - Notre top 5 des meilleurs rogue-like de la console - Et on termine avec les 5 meilleurs jeux pour les enfants de la Switch Et nul doute que sur notre Discord, la communauté saura aussi vous prodiguer ses conseils, avec à la clé de belles découvertes, c'est sûr !Cette envie qu'on partage de toujours avoir une place pour Nintendo sous le Spain est une incroyable marque de soutien envers la marque et tous les jeux merveilleux qu'ils ont créés : Pokémon, Mario Zelda, Donkey Kong, Pikmin ou toute autre franchise née de leur imagination débordante, vous avez toujours été là pour jouer et partager votre passion avec d'autres, et à demander un cadeau Nintendo à glisser sous le sapin le matin du 25 décembre !Toute l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite à tous de passer un merveilleux Noël en compagnie de vos proches et bien sûr de vos personnages préférés de Nintendo. Nous vous souhaitons une journée soit remplie de rires, de bonheur et de moments inoubliables avec vos proches et vos familles, pour que ce Noël dénote de l'ambiance globalement un peu morose de cette année 2022.Joyeux Noël à tous et merci d'avoir fait un petit crochet sur PN en ce 25 décembre ! Les Fêtes continuent sur Puissance Nintendo toute la semaine qui vient, et on vous remercie de votre fidélité après ces 25 années d'existence sur le Net !