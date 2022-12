Jour 4 : Nintendo dévoile de nombreux jeux lors de l’événement « Inside The House Of Indies »

Nous sommes au dernier jour des révélations, faisons un premier récapitulatif en reprenant ce qui nous a été présenté jusqu’à présent. Commençons donc par les révélations de la quatrième journée.







Melatonin de Half Asleep

Nous commençons par un jeu de rythme d’ambiance décontractée. Ici pas de musique agressive, ambiance lounge et transe. Avec ses graphismes épurées, pas de crise d’épilepsie à craindre. Melatonin se déroule entièrement dans les rêves. De simples intermèdes narratifs montrent un personnage luttant pour obtenir une bonne nuit de sommeil au cours de cinq nuits. Chaque nuit, ses rêves se manifestent sous la forme d'une courte collection de niveaux musicaux à thème. Un rêve sur la technologie devient par exemple un mini-jeu de pistolet où les joueurs doivent faire exploser des aliens et des robots en rythme. Le défi final de chaque nuit rassemble toutes ces séquences en une seule compilation. Un mode d'entraînement apparaît avant chaque partie, expliquant les schémas exacts.









Harmonisez-vous à travers une variété de niveaux de rêve contenant des défis surprenants, un art dessiné à la main et une musique vibrante dans Melatonin. Dessiné à la main dans un style visuel coloré et détaillé, avec une musique produite pour aller de pair avec le gameplay et les visuels, vous rassemblerez des éléments sur la vie du personnage principal en plongeant de plus en plus profondément dans ses rêves la nuit.



Hyper Gunsport de Necrosoft Games

Hyper Gunsport est un volley-ball cyberpunk avec des armes à feu, disponible lui aussi sur l’eShop depuis le 22 décembre 2022 pour 24,99 €. Le principe est simple, il faut tirer le ballon dans le camp adverse pour marquer des points. Vous pouvez jouer en 2v2 ou 1v1, avec un mode de circuit coopératif et solo également. Chacune des 7 équipes a une histoire légère, ses propres armes spéciales, pas mal de personnages sont excentriques, des gadgets particuliers arrivent régulièrement, pimentant le jeu car cela modifie le gameplay, de nombreux secrets sont à déverrouiller.











Plusieurs niveaux de difficulté sont intégrés de manière à plaire aux joueurs chevronnés comme aux joueurs novices. Au fur et à mesure que vous progressez, de nouveaux ensembles de règles changent le jeu, et il existe également un mode IA déverrouillable. Vous pouvez jouer avec quatre Joy-Con individuels sur un seul écran.

Afterimage d'Aurogon Shanghai et Modus Games

C’est peut-être l’une des plus belles pépites de ces dernières annonces, Afterimage est un superbe Metroidvania réalisé par le studio chinois d’Aurogon Shanghai. Prévu pour le 25 avril 2023, Afterimage vous met dans la peau de Renee, une héroïne amnésique qui tente de percer les mystères d’un cataclysme qui a frappé le monde quelques années plus tôt. L’ensemble des décors ont été dessinés à la main. Afterimage devrait proposer plus de 170 types d’ennemis différents, un monde non-linéaire, des mécaniques RPG profondes permettant de véritablement customiser son personnage (avec de nombreux builds différents), et une bande-son composée de plus de 40 titres orchestraux. Un titre qui devrait séduire les joueurs ayant apprécié l’ambiance de Ori The Blind Forest.







Explorez un scénario captivant dans les ruines d'un monde fantastique, dans une aventure d'action en 2D dessinée à la main qui met l'accent sur des combats rapides, des personnages diversifiés et des niveaux non linéaires. Des années après le cataclysme appelé "le rasoir" qui a presque mis fin à la civilisation humaine, une jeune fille amnésique nommée Renée entreprend un voyage pour retrouver ses souvenirs perdus.

Smile for Me de Serenity Forge & LimboLane

Dernière annonce de cette vague du 4e jour, l'éditeur Serenity Forge et le développeur LimboLane sortiront le jeu d'aventure point-and-click à la première personne Smile For Me pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Switch en version numérique au printemps 2023. Le titre bénéficiera également de deux éditions physiques, standard et collector. Cette dernière comprend un exemplaire du jeu, une boîte Édition Collector, 24 cartes à collectionner, des autocollants, une breloque acrylique double face, un chiffon microfibre, une carte lenticulaire, une feuille d'autocollants, un calendrier Happiness Fakts, des tampons encrés, des standees acryliques et une carte de téléchargement de la bande-son.



Smile For Me est un jeu d'aventure inhabituel de type Point-and-Click qui vise à rendre les gens heureux. Vous incarnez le Flower Kid, un avatar anonyme qui s’est engagé dans The Habitat, un asile dirigé par le Dr Habit. Alors que ce dernier est sensé leur remonter le moral, il semble qu’il fasse tout pour les maintenir dans leur marasme. C’est donc à vous de corriger le tir.





Hochez la tête et secouez-la pour discuter avec de nouveaux amis, et résolvez leurs problèmes pour leur remonter le moral ! Les gens sont bizarres, les énigmes sont loufoques, et le monde cache un sinistre secret... Un clown au cœur brisé, des âmes égarées et des lèvres mécaniques juteuses. Alors que " le grand événement " approche, aidez les résidents perturbés de l'Habitat et démasquez le mystérieux Docteur Habit... avant qu'il ne soit trop tard.



Caractéristiques principales :





- Langues : Anglais, français, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais dans le jeu.



Pour retrouver toutes ces annonces, revoici la vidéo diffusée par Nintendo :



Nintendo nous a présenté quatre nouveaux jeux : Melatonin, Hyper Gun Sport, Afterimage et Smile for Me.