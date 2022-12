Les Pikmin déco lunettes s'invitent dans Pikmin Bloom

Lorsque vous achetez des Lunettes 2023 pour votre Mii dans la boutique, vous recevez une tâche dédiée. En accomplissant cette tâche, vous obtiendrez une pousse dorée qui s'épanouira en un Pikmin déco Lunettes 2023 portant des lunettes de la même couleur que celles que vous avez achetées.

Les événements Pikmin Bloom se suivent mais ne se ressemblent pas, et entre deux virus de l'hiver, on aurait presque du mal à réussir les missions qui nous permettent de collecter des pousses dorées à faire éclore !Depuis ce matin lundi 26 décembre à minuit, et jusqu'au dimanche 15 janvier 2023 à 23h59, des événements spéciaux vont vous permettre de gagner de nouvelles pousses dorées qui donneront naissance à un Pikmin déco Lunettes.Lors de vos balades, vous trouverez de grosses pousses avec une icône "Evénement spécial" : vous ne pouvez avoir qu'une seule pousse de ce type dans votre inventaire et de fait, on vous recommande donc de les faire pousser aussi vite que possible dès que vous les avez récupérées de façon à pouvoir en faire grandir plusieurs tout au long de l'événement.En plus des Pikmin gratuits que vous pourrez faire pousser, sachez que pendant la durée de cet événement, des lunettes 2023 pour votre Mii seront vendues dans la boutique du jeu :Il va falloir marcher pendant les 3 prochaines semaines car il y a 7 couleurs de Pikmin déco Lunette à récupérer : rouge, bleu, jaune, violet, blanc, roc et ailé.Si vous achetez les lunettes pour Mii, les tâches associées devront absolument être complétées d'ici le 30 avril 2023. Eh oui, il y a même une date de péremption sur les missions associées à un achat in-game, dans quel monde vit-on ?On commence à avoir une bonne expérience des événements Pikmin, et on peut donc vous donner quelques conseils pour que l'événement puisse être complété sans trop de difficult : d'une part, assurez-vous d'avoir suffisamment de pétales de fleurs disponibles dans les différentes couleurs du jeu. En effet, la mission spéciale pour vous demander par exemple de planter 5000 fleurs bleues, quel dommage de perdre du temps à chercher de fruits bleus quand on pourrait juste essayer d'anticiper un peu !D'autre part, ne tardez pas trop à commencer : certaines missions sont un peu plus chronophages que d'autres à compléter. Dans notre cas, on prend déjà du retard car on doit finir l'événement précédent et ses 5000 fleurs rouges ! On a vous le voyez de vrais soucis dans la vie :pL'événement Pikmin déco Lunettes 2023 se terminera le 15 avril 2023, alors lancez-vous à la recherche des pousses dorées pour compléter votre collection de Pikmin dès aujourd'hui, pour être bien sûr de ne pas en manquer un seul !Si vous souhaitez vous lancer dans le jeu à l'occasion de cet événement, n'hésitez pas à saisir le code d'invitation DMSLUEOZO, vous et votre dévoué recevrez quelques récompenses dont une pousse dorée Lunettes 2023 qui nous mettra à tous du baume au coeur !Source : site officiel du jeu