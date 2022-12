Mise à jour 2.28.0 pour Pokémon Masters EX

Sorti en 2019, Pokémon Masters EX n'a peut-être pas rencontré le même succès que Pokémon GO mais cela n'empêche le jeu mobile de poursuivre son petit bonhomme de chemin.Une nouvelle mise à jour du jeu est disponible et elle apporte son petit lot de changements esthétiques avec une refonte complète du menu de personnalisation du joueur.Alors qu'auparavant il n'était possible de choisir que sa couleur de peau et celle de ses cheveux, il est possible désormais aussi de choisir le style de coiffeur, et de changer sa casquette ou son chapeau.A cela s'ajoutent des mises à jour concernant les évènements à venir dans Pokémon Master EX avec le retour de certains évènements permettant de recruter de nouveaux dresseurs avec leur Pokémon fétiche.Pokémon Masters EX est disponible gratuitement sur iOS et Android.Source : Serebii