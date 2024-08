De nouveaux personnages se dévoilent dans Zelda: Echoes of Wisdom

Nintendo continue de distiller les informations sur le très attendu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, évidemment exclusif à la Nintendo Switch. Cette fin de semaine, le site officiel japonais du jeu a levé le voile sur certains des personnages secondaires qui accompagneront nos héros dans cette nouvelle aventure.Si vous souhaitez éviter tout spoiler, c'est le moment de détourner les yeux, car quelques visages encore inédits se dévoilent. On vous laisse une chance de détourner le regard avec un artwork séparant cette alerte spoil du reste de cette actualité ! Vous pouvez rebondir directement vers ces quelques artworks diffusés sur les réseaux sociaux par Nintendo.Les plus fidèles compagnons de la série comme Zelda, Tri, Link et Ganon, déjà présents dans la bande-annonce initiale, seront bien sûr de la partie. Mais ce n'est pas tout. Parmi les nouveaux venus, on retrouve des figures importantes telles que le Roi d'Hyrule, le Ministre Sadari, qui fait partie du gouvernement d'Hyrule, et le Général Ugi, un haut gradé de l'armée hyrulienne. Impa, bien connue des fans, sera également présente, accompagnée cette fois de son frère aîné Ruberi, qui semble se pencher sur l'étude des failles temporelles.Bien que ces noms soient issus de traductions approximatives, et donc susceptibles de changer dans la version française notamment, ils donnent déjà un bon aperçu des intrigues politiques et militaires qui enrichiront l'histoire du jeu.En plus de ces figures centrales, on peut s'attendre à croiser de nombreux autres personnages venant des quatre coins d'Hyrule, y compris des Zoras, Gorons, Gerudos, et même des Scrubs Deku. On avait pu apercevoir certains des peuples d'Hyrule dans la bande-annonce du début de la semaine, Visite d'Hyrule.L'attente continue pour en savoir plus sur ces personnages. Mais une chose est certaine, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom promet une nouvelle aventure épique... peuplée de visages familiers et inédits qui ne manqueront pas de nous surprendre dans l'histoire concoctée par Eiji Aonuma et son équipe de développeurs chez Nintendo Japon.Sources : NintendoLife