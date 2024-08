Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sortira sur Nintendo Switch le 17 octobre 2024

Galerie images



Tintinimaginatio et Microids ont annoncé que Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 17 octobre 2024. Développé par Pendulo Studios, ce jeu d'aventure est déjà commercialisé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC. On attendait sa date de sortie sur Switch : on sait maintenant que l'équipe a travaillé dur pour enrichir l'expérience des joueurs sur la console de Nintendo, qui sortira donc près d'un an après les autres machines.Cette version pour Nintendo Switch inclura dès le lancement du jeu une mise à jour majeure qui introduira de nouvelles fonctionnalités, telles qu'une séquence inédite où Tintin part à l'aventure à dos de cheval, une galerie de personnages exclusive, et un mode Tintinologue qui offrira des informations supplémentaires sur l'univers d'Hergé. Ces améliorations seront également disponibles gratuitement pour les autres plateformes.Inspiré de l'album « Les Cigares du Pharaon », le jeu plonge les joueurs dans une quête à travers l'Égypte, l'Inde et l'Arabie. Accompagné de Milou, Tintin devra résoudre une affaire de stupéfiants et découvrir les secrets du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Le jeu propose des phases d'action et de réflexion, des séquences d'infiltration, et des courses-poursuites, offrant une expérience de jeu immersive fidèle à l'œuvre d'Hergé.La version physique sera proposée sous deux références : une édition normale mais aussi une édition limitée incluant le jeu, un steelbook, et des cartes postales, ainsi qu'une édition collector avec des éléments supplémentaires comme une figurine et un artbook :Beaucoup d'énergie est déployée par Microids pour que les joueurs s'intéressent au nouveau jeu Tintin enfin en approche sur Switch. Espérons que le travail réalisé par les équipes de Pendulo permettront de corriger le tir pour offrir aux joueurs Switch une expérience à la hauteur de sa promesse : le jeu étant déjà disponible sur d'autres consoles, on sait qu'il a reçu un accueil critique plutôt mitigé, décrit comme une expérience décevante en raison de nombreux bugs et d'un gameplay peu profond.Source : Communiqué de presse