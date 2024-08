De nouvelles icônes Donkey Kong Country, Super Mario et Animal Crossing disponibles sur le Switch Online

Comme pratiquement chaque semaine, les membres du Nintendo Switch Online peuvent se procurer de nouvelles icônes pour leur avatar. Ce sont trois grandes franchises de la marque qui sont au programme cette semaine : Donkey Kong Country, Super Mario et Animal Crossing.Tout d’abord, c’est la licence Donkey Kong Country qui est à l’honneur avec pas moins de 7 nouvelles icônes. Comme d'habitude, les icônes de personnages coûtent 10 points platine, tandis que les arrière-plans en coûtent 5. On y retrouve Donkey, Diddy et Cranky Kong ou encore ce diable de King K.Rool.Vous avez jusqu’au 2 septembre pour vous les procurer. Ce classique de la Super Nintendo est d’ailleurs toujours disponible sur le Switch Online. Pour les amateurs de jeux de plate-formes old school …Si Donkey Kong est à l’honneur, c’est encore plus le cas de son ancien rival Mario, qui accueille une montagne d’icônes des univers de Mario Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Odyssey et Mario 3D World + Bowser’s Fury. Pour ces quatre incontournables de la Switch, Nintendo propose une quasi-centaine d’icônes ! On retrouve bien entendu Mario Elephant, Bowser Chat, Mario en tenue de marié ou encore l’éternel Lakitu caméraman de Mario Kart. Faites vite, vous avez jusqu’au 12 août pour faire votre choix !Pour finir, quoi de mieux qu’Animal Crossing pour fêter ce mois d’août. Une panoplie de personnages d’Animal Crossing New Horizons seront disponibles durant tout le mois. Parmi eux, nous retrouvons par exemple Rounard, le marchand d’art ou encore Follet, le fantôme.Dépensez vos points à bon escient !Sources : GoNintendo , Nintendo Everything