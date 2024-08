En bref sur Switch : Anarkade, Mangavania, Rewind or Die, Symphonia et Fate/Extra Record

Anarkade : un jeu de baston en pixel art

Anarkade - Coming 24th September | Official Trailer

Mangavania : un jeu de plateforme action

Mangavania 2 - Nintendo Switch Release Trailer

Rewind or Die vous fera peur dès le 16 août 24

Rewind or Die Coming To Consoles! Video Store Slasher

Symphonia arrivera sur Switch d'ici la fin de l'année

Symphonia | Demo Announcement Trailer | Demo Out Now

Fate/Extra Record s'annonce au Japon pour 2025

【公式】Fate/EXTRA Record Trailer (FGO Fes. 2024)

Anarkade est un jeu de baston qui rappellerait presque Smash Bros quand on voit les combattants tomber hors du terrain, mais la comparaison s'arrêtera là. Développé par le studio argentin Pixalatom, ce jeu de baston multijoueur en pixel art sera disponible sur toutes les consoles le 24 septembre prochain.Voici la bande-annonce de révélation de la date de sortie d'un jeu qui se promet riche en action dans tous les sens du terme avec des explosions, des armes, et la promesse comme le montre la bande-annonce d'une prise en main accessible à tous, bien que difficile à maîtriser :Egalement en pixel art, Mangavania sortira le 21 aout 2024. Edité par Sometimes You et développé par Alexander Nikolaev, cette suite nous propose de retrouver Yuhiko, un jeune Ninja qui doit aller visiter l'Underworld pour trouver le remède qui sauvera son frère.De nouveaux ennemis, des boss épiques... une belle promesse pour un jeu aux graphismes en pixel art, donc. Voici la bande annonce du jeu :Rendez-vous est pris avec les fans de jeux d'horreur : Rewind or Die sortira le 16 août 2024 sur Nintendo Switch. Ce jeu d'horreur a un style rétro assumé. Il n'est pas en pixel art, mais il n'est donc pas en ultra haute définition non plus.Le jeu nous conte la belle historie d'un serial killer qui s'en prend au vidéo-club où il se trouve que vous travaillez. Vous saisirez mieux l'ambiance imaginée par ses développeurs avec la bande-annonce du jeu :Sunny Peak et Headup annoncent la sortie d'un jeu de plateforme plein de poésie d'ici la fin de l'année 2024 : Symphonia. Ce jeu de plateforme à défilement horizontal nous invite à restaurer la musique dans le monde. Rien que ça.Vous incarnez Philemon, à retrouver dans la bande-annonce ci-dessous, qui n'a pour armes que son violon... et son arc. Le premier sert à activer des mécanismes oubliés, le second à évoluer dans le monde qui l'entoure.On notera que la bande originale du jeu est jouée par le Scoring Orchestra Paris, sur la base d'une partition signée Olivier Esman et Alexandre Bucas-Français.Voici la bande-annonce promise plus haut :Un autre jeu qui ne sortira qu'en 2025 sur Switch : Fate/Extra Record avait été révélé en 2020 déjà, mais depuis Bandai Namco s'était fait des plus discrets sur le portage Switch de ce jeu initialement sorti sur PSP en 2010.A lire aussi :On a une petite bande-annonce pour vous, ainsi qu'une sélection de visuels :Sources : GoNintendo et aussi ici ), Gematsu