Warner Bros envisage la vente d'une part de sa division jeux vidéo

Warner Bros. Discovery is reportedly considering selling a stake in their video games business.



Warner Bros Discovery est sur le point de prendre une décision difficile : vendre une partie de sa division jeux vidéo. Cette opération, si elle se confirme, s’inscrit dans une tentative de redresser la barre après une chute vertigineuse de 70% de son cours en bourse depuis la fusion entre WarnerMedia et Discovery en 2022. En effet, des sources indiquent que la société envisage cette vente pour éviter des restructurations plus radicales et coûteuses​.Parmi les studios appartenant à Warner Bros. Games, on trouve des noms prestigieux comme Avalanche Software (Hogwarts Legacy), Rocksteady (Suicide Squad), TT Games (jeux Lego), NetherRealm (Mortal Kombat), et Monolith Productions (Middle-earth: Shadow of War). La vente d'une part de cette division pourrait apporter des liquidités nécessaires pour stabiliser la situation financière de l'entreprise​.Cette décision intervient après une année contrastée pour Warner Bros Games, avec le succès phénoménal de Hogwarts Legacy suivi de l'échec cuisant de Suicide Squad: Kill the Justice League, qui a entraîné une perte de 200 millions de dollars pour l'entreprise.Warner Bros mise désormais sur une stratégie orientée vers les jeux en service continu, multiplateformes et gratuits, espérant ainsi attirer plus de joueurs sur plus de plateformes​. C'est le modèle choisi pour Suicide Squad, et tout porte à croire que ce n'est pas nécessairement une bonne voie à prendre compte tenu de l'échec du jeu.Depuis cette rumeur, les spéculations vont bon train quant aux potentiels acheteurs de cette participation. Parmi eux, on entend les noms de Microsoft et Take-Two, bien que ces derniers aient récemment effectué leurs propres acquisitions. La vente de cette part de Warner Bros. Games pourrait se heurter à des complications réglementaires et financières, rendant cette opération délicate en ces temps économiques incertains​ (GamesHub).Qu’en pensez-vous ? Cela ressemble-t-il à une bonne stratégie pour la Warner ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord . Pendant qu'en bourse, les investisseurs se déchirent surtout de l'action Warner, Hogwarts Legacy a fait un retour remarqué dans le top 5 français cette semaine Sources : NintendoLife