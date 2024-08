Le top 5 français de la semaine 30 : Nintendo nous reçoit 5/5 !

Un top 5 100% Nintendo

Luigi's Mansion 2 HD confirme sa popularité

Mario Kart, Mario Wonder et deux revenants

Une domination incroyable

La semaine 30 de 2024 continue de prouver la domination incontestable de Nintendo sur le marché français des jeux vidéo en cette période estivale. Pour la quatrième semaine consécutive, les cinq premières places du classement des ventes sont entièrement occupées par des jeux Nintendo Switch, selon les chiffres publiés par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Parmi ces 5 titres, 4 sont édités par Nintendo et 1 par Warner Bros Interactive, on découvre le détail ci-dessous.Voici un aperçu des performances remarquables de cette semaine. Nintendo confirme une fois de plus sa position de leader du marché français avec des titres qui séduisent un large public de joueurs.Le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 30 est le suivant :Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo Switch)Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)Hogwarts Legacy (Nintendo Switch)The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)En tête du classement, Luigi's Mansion 2 HD conserve sa position de leader du top français. Depuis sa sortie, ce jeu d'exploration su captiver les joueurs grâce à son ambiance unique, et le plaisir de retrouver Luigi dans une aventure dont il est héros.Mario Kart 8 Deluxe se maintient en deuxième position, prouvant une fois de plus la popularité indéfectible de ce titre.La troisième place est occupée par Super Mario Bros. Wonder : sorti en novembre dernier, ce titre a su ravir les amateurs de plateforme avec ses niveaux plus qu'originaux et ses mécaniques de jeu innovantes. La magie de Mario opère toujours, et ce nouveau volet confirme le succès constant de la franchise.En quatrième position, Hogwarts Legacy se distingue avec un retour remarqué. On sent le jeu "pour les vacances" que les parents achètent aux enfants à l'approche d'une semaine de congés. Une bonne nouvelle pour la Warner qui édite ce jeu sur Switch.Enfin, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom occupe la cinquième place. Ce titre épique continue de fasciner les joueurs avec son vaste monde ouvert et ses nombreuses quêtes, confirmant l'attrait durable de la série Zelda. Sorti en mai dernier, on constatait pas plus tard que la semaine dernière que BOTW s'était, sur le trimestre, mieux vendu que sa suite TOTK. La tendance peut-elle s'inverser sur ce second trimestre fiscal 2024-2025 ?On s'y habitue presque et c'est pourtant une performance exceptionnelle. Cette semaine encore, Nintendo montre sa suprématie sur le marché français des jeux vidéo. Avec cinq titres dans le top 5, la popularité des jeux Nintendo Switch ne se dément pas.Partagez vos impressions et posez vos questions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que Nintendo va parvenir à maintenir sa pression dans le classement du SELL de la semaine prochaine ? Et venez sur notre Discord pour discuter avec la communauté des jeux qui occupent votre été à vous : un backlog de jeux vous attendait, ou avez-vous craqué comme bon nombre de nos concitoyens pour un jeu aujourd'hui dans le top 5 ?Source : SELL