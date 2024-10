Top des ventes France 2024-39 : Personne ne résiste à EA Sports FC25. Personne, sauf Zelda (ou presque)

EA Sports FC25 (PS5) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo Switch) EA Sports FC25 (PS4) EA Sports FC25 (PC) EA Sports FC25 (Nintendo Switch)

Le classement de cette semaine est dominé par la simulation de football star du XXIe siècle, d'EA Sports, qui se décline sur plusieurs plateformes. Outre la version PS5, on retrouve EA Sports FC25 sur PS4, PC et même sur Switch. Malgré cette omniprésence, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom réussit à s'accrocher à la deuxième place, une énorme sortie de Nintendo qui ne parvient pas à effacer la popularité de FC25 sur PS5, mais une belle performance malgré tout.Le top 5 de la semaine 39 :Zelda réussit là où beaucoup échouent : se maintenir face à une sortie aussi massive qu'EA Sports FC25.Avec une telle domination d'EA Sports FC25 la semaine de sa sortie, difficile de dire si Nintendo pourra reprendre le dessus dans les semaines à venir, mais avec Echoes of Wisdom qui fait une belle entrée, il reste toujours un espoir pour la console hybride de tenir tête à la concurrence à l'approche de Noël. Et signer, encore quelques fois, un top 5 exclusivement Switch qui devenait si habituel qu'il en devenait gênant, cet été.Si on regarde le top Switch uniquement, c'est Mario Kart 8 Deluxe, qui, presque naturellement, occupe la 3e place des ventes Switch :