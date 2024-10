Top des ventes France 2024-38 : une PlayStation en forme, un Mario qui fait de la résistance

[Semaine 38] Nouvelle semaine, nouveau top 5



Nintendo n'avait donc pas encore dit son dernier mot, avec Mario Kart 8 Deluxe qui reste solidement ancré dans le top 3 et un Super Mario Bros Wonder pour fermer la marche. Les chiffres du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) révèlent ainsi un classement partagé entre les nouveautés populaires sur PS5 et les indétrônables classiques de Nintendo.En tête, Astro Bot (PS5) conserve sa place de leader pour la deuxième semaine consécutive. L'attrait des joueurs pour ce jeu de plateforme, qui plus est acclamé par la critique, lui permet de se faire remarquer. Les joueurs PS5 seraient-ils devenus accro aux jeux de plateforme ? Juste derrière, Warhammer 40,000: Space Marine II se maintient à sa deuxième place. Le top 2 est donc bien trusté par des titres PS5 dans ce nouveau classement hebdomadaire.Mais après une courte pause, Mario Kart 8 Deluxe nous impressionne toujours autant par sa longévité. Emblématique, incontournable, sorti il y a plus de sept ans, le jeu continue d'attirer les foules et d'assurer à Nintendo sa place sur le podium des ventes en France. On se demande vraiment quand ce titre va enfin céder sa place, tant il s'accroche depuis... sa sortie.En quatrième position, NBA 2K25 (PS5) continue son petit bonhomme de chemin, tandis que Super Mario Bros Wonder (Switch) ferme la marche avec une cinquième place bien méritée. On parlait de jeu de plateforme avec Astro Bot, eh bien ce Super Mario Bros Wonder reste un jeu de plateforme incontournable, lancé en 2023. On comprend parfaitement qu'il soit parmi les favoris des fans de jeux de plateforme : sa présence dans ce top confirme que la magie de Mario opère toujours !Voici le top 3 des ventes de jeux sur Switch : c'est Animal Crossing: New Horizons qui ferme le tiercé gagnant de la Switch cette semaine, on vous l'affiche avec cette petite infographie.Nintendo pourra-t-il reprendre sa place de leader dans les semaines à venir face à une PlayStation 5 en pleine forme ? On a bon espoir avec les prochaines sorties Nintendo qu'on attend au tournant. De Echoes of Wisdom à Mario & Luigi, et peut-être même avec Super Mario Party Jamboree, on se dit qu'il y a du potentiel ! Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, ou rejoignez notre serveur Discord pour en discuter avec la communauté !Sources : SELL