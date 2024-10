Top des ventes France 2024-40 : EA Sports FC25 toujours en tête, mais Zelda recule d'une place

EA Sports FC25 (PS5) EA Sports FC25 (PS4) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo Switch) EA Sports FC25 (PC) EA Sports FC25 (Nintendo Switch)

Cette semaine encore, EA Sports FC25 règne en maître sur le classement des ventes de jeux vidéo en France, selon les données du SELL. Le football virtuel continue de faire des ravages sur toutes les plateformes, avec la version PS4 de EA Sports FC25 qui grimpe d'une place, reléguant The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en troisième position de notre classement général en valeur des ventes de jeux vidéo en France.Bref, si l'ordre bouge légèrement, la tendance reste la même : impossible d'échapper à l'énorme succès de la simulation de football.Voici le top 5 des ventes de la semaine 40 :Pas de révolution cette semaine, donc, mais une petite baisse pour Echoes of Wisdom qui, malgré tout, reste bien ancré dans le top 3.Du côté des ventes sur Nintendo Switch, le podium reste inchangé avec Zelda toujours en tête, suivi de EA Sports FC25 et Mario Kart 8 Deluxe, toujours aussi impressionnant 735 ans après sa sortie.Top 3 des ventes Switch :Les semaines semblent parfois se suivre un peu. Qui pourra détrôner EA Sports FC25 dans les semaines à venir ? Nintendo a encore quelques cartouches à venir pour la fin d'année, les prochaines semaines risquent donc de nous surprendre, mais la force de FC25 est d'autant plus impressionnante que, rappelons-le, EA n'a plus les droits FIFA pour la seconde année consécutive. Take 2, fort de sa licence FIFA, a un gros challenge qui l'attend pour que les fans de football remplacent la franchise de FIFA avec une toute nouvelle approche.Source : SELL