Top des ventes France 2024-36 : une semaine où PlayStation bouscule le podium, mais Nintendo résiste (un peu)

La semaine 36 de 2024 restera marquée par un classement dominé par des titres PS5. Après un été placé sous le signe de Nintendo, la tendance s'inverse ! Selon les données publiées par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), le top 5 hexagonal accorde plusieurs places aux jeux Sony, notamment avec la première place de Astro Bot sur PS5. Cependant, Mario Kart 8 Deluxe garde son statut d'indétrônable et reste dans le top 5, représentant la Switch avec un certain panache.Astro Bot est un jeu de plateforme exclusif à la PlayStation 5, développé par la Team Asobi et édité par Sony Interactive Entertainment: Le jeu s'impose en tête, suivi de NBA 2K25 et de Star Wars Outlaws, qui complètent un top 3 100% PS5.La présence de deux éditions de NBA 2K25 dans le top montre l'engouement des joueurs pour la simulation de basket star du jeu vidéo. Mais Mario Kart 8 Deluxe reste solide en quatrième position, prouvant une fois de plus que la Switch n'a toujours pas dit son dernier mot dans le top des ventes français.Voici le classement des meilleures ventes de la semaine en France (Semaine 36 de l'année 2024) :1. Astro Bot (Sony, PS5)2. NBA 2K25 (2K Games, PS5)3. Star Wars Outlaws (Ubisoft, PS5)4. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, Nintendo Switch)5. NBA 2K25 - All Star Edition (2K Games, PS5)Avec un seul jeu Nintendo switch dans le top 5 tricolore, il devient à nouveau pertinent de regarder le top 3 Switch : on y retrouve évidemment Mario kart 8 Deluxe en première position, évidemment, suivi de Luigi's Mansion 2 HD et de Super Mario Bros Wonder. La semaine dernière, c'est Ring Fit Adventure qui s'offrait un passage dans le top 3, un vrai air de rentrée sportive pour les possesseurs de Switch que la météo a vite refroidi, donnant envie de rester bien au chaud à la maison pour jouer à Mario.Alors, que pensez-vous de ce nouveau top 5 ? Nintendo reviendra-t-il en force dans les semaines à venir ? On a une petite idée du prochain titre qui fera vibrer les joueurs français sur Nintendo Switch !Faites-nous part de vos impressions en commentaire ci-dessous ou venez en parler sur notre serveur Discord.Source : SELL